"Campionatul se pare ca deja a inceput!" Adrian Mutu, reactie de ultima ora despre presupusul conflict cu Mititelu JR.

Antrenorul oltenilor a lamurit situatia.

In presa a aparut o informatie conform careia relatia dintre Adrian Mutu si Adrian Mititelu JR. s-a deteriorat deja, la doar putin timp dupa ce "briliantul" a preluat banca tehnica a oltenilor, insa tehnicianul a tinut sa raspunda acestor zvonuri. Intr-o prima reactie, Adrian Mutu a negat ca ar fi existat vreo cearta cu Adrian Mititelu:

"Nu este nimic adevarat si nici nu vreau sa intru in astfel de cancanuri. Campionatul se pare ca deja a inceput. Atat am de spus. Nu vreau sa intru in astfel de cancanuri si sa dezmint toate prostiile care apar", a spus Adi Mutu, potrivit editie.ro.

Mititelu JR. a fost si el promt in a reactiona si a spus ca daca o anumita parte a presei va continua cu informatii pe care le-a catalogat ca fiind "false", atunci se vor lua masuri pentru interzicerea acreditarii acestora la meciuri si boicotarea interviurilor de catre toti oamenii de la clubul FCU Craiova.