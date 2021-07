"La Craiova poti sa iei campionatul si a doua zi se uita. E o presiune negativa!" Adrian Mititelu Jr. vorbeste despre obiectivul lui Adrian Mutu

Adrian Mititelu Jr. a negat ca intre tatal sau si Mutu este un conflict.

Adrian Mititelu Jr. a infirmat informatia legata despre faptul ca intre tatal sau si Adrian Mutu au fost discutii in contradictoriu cu privire la transferuri. Conducatorul lui FCU Craiova sustine ca fostul selectioner al nationalei U21 si-a dat acceptul pentru toate achizitiile.

"Tatal meu nu s-a certat cu Adrian Mutu, la cat comunica din penitenciar, nici nu ar avea cum. Nu poti sa aduci 15 jucatori noi, e foarte greu, jucatorii de valoare nu vin imediat, negociezi cu ei. Apare un impresar, mai apare unul.

Nu este adevarat ca exista tensiuni intre Adrian Mutu si tata. Fiecare transfer s-a facut cu acordul lui Adrian Mutu. Noi negociem cu impresarii, care ingreuneaza foarte mult. Eu am nimerit in Liga 2 impresari care au luat comision de promovare, iar jucatorii nu. Ei nu se gandesc la jucatori", a declarat Adrian Mititelu Jr. la DigiSport Special.

Finantatorul lui FCU Craiova a vorbit si despre strategia pe care o are clubul pe care il patroneaza. Acesta considera ca jucatorii cu experienta sunt esentiali pentru o nou-promovata.

"Nu mergem doar pe jucatori straini. Eu zic ca o echipa e mult mai puternica cu jucatori straini. Capitanul echipei este Dragos Albu, care are 20 de ani, si este roman. Au sute de meciuri in primele ligi din Europa, am optat pentru experienta pentru ca suntem la inceput de drum in Liga 1.

In Craiova poti sa iei si campionat si a doua zi se uita. E deja o presiune negativa la Craiova. Noi am inceput un proiect din 2017, am mai reusi un lucru pe care doar Hagi l-a reusit, sa promoveze treptat in Liga 1. Haideti sa revenim cu picioarele pe pamant. Suntem o echipa de traditie, dar suntem o nou-promovata.

CSU Craiova a castigat Cupa Romaniei si Supercupa si suporterii sunt nemultumiti ca nu au luat campionatul. Daca luau campionatul ziceau de ce nu au luat doua. Am incercat sa nu ne punem obiective", a precizat fiul lui Adrian Mititelu.