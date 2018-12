Scandal la un turneu national pentru copii. Juniori internati in spital, acuzatii de sabotaj!

O echipa de juniori din Cluj s-a impus in competitia "Gheorghe Ene", desi jumatate de echipa a suferit o misterioasa intoxicatie alimentara!

Pe 15 si 16 decembrie, la Sala Sporturilor din Isalnita (jud. Dolj), s-a desfasurat faza finala a Interligii de Iarna - "Gheorghe Ene", competitie destinata copiilor nascuti in 2010, care poarta numele fostului atacant de la Rapid, Dinamo si Dinamo Bacau, international roman, golgheter al Diviziei A - editia 1958-1959, ulterior antrenor de juniori.

Cele 8 echipe calificate in etapa finala a turneului au fost impartite in doua grupe. Din Grupa A au facut parte Real Junior Vaslui, CS Luceafarul Cluj, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc si U Craiova 1948 Club Sportiv (juniorii echipei din Liga 1), iar in Grupa B s-au aflat CS Inter Galaxy, Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, LPS Banatul Timisoara si CSM Ramnicu Sarat. Castigatoarele s-au intalnit in finala, iar ocupantele locului doi din ambele grupe au disputat ultimul loc de pe podium.

In finala, care a avut loc pe 15 decembrie, s-au calificat LPS Banatul, care a castigat toate cele trei meciuri din faza grupelor, si CS Luceafarul Cluj, care a obtinut doua victorii si un egal. Trofeul a ajuns la clujeni, care s-au impus in fata banatenilor, scor 4-1. In meciul pentru locul 3, U Craiova 1948 Club Sportiv, pregatita si de fostul fotbalist Marius Sava, s-a impus cu 3-0 in fata formatiei CSM Ramnicu Sarat.

De asemenea, Denis Vadan (CS Luceafarul Cluj) a primit si premiul special decernat celui mai bun jucator al finalei, in timp ce Matei Raul (LPS Banatul Timisoara) a fost desemnat cel mai tehnic jucator, iar Andrei Rares (CSM Ramnicu Sarat), cel mai bun portar.



Cinci copii au avut nevoie de perfuzii, iar Politia ancheteaza cazul



Interesant este ca echipa clujeana a castigat turneul, dupa ce a trecut printr-un episod incredibil. Cu o seara inainte de primele meciuri ale turneului final, 7 juniori din cei 13 juniori ai echipei Luceafarul Cluj au fost dusi de urgenta la spital, dupa ce au acuzat stari de voma si diaree, iar 5 au primit diagnosticul de toxiinfectie alimentara severa si au stat internati cu perfuzii pana dimineata. Reprezentantii echipei au depus o plangere penala pentru ca Politia sa cerceteze daca a fost vorba de un act premeditat din partea organizatorilor turneului sau a reprezentantilor hotelului unde au fost cazati in Craiova, mai ales ca unii parinti ar fi acuzat echipa din Banie ca ar fost de vina pentru "otravire", dupa meciul pierdut in fata clujenilor, pentru ca acestia sa nu mai dea randament la meciuri.

"Copiii au fost luati cu salvarea si dusi la spital, unde 5 au ramas in perfuzii pana dimineata. Rezultatul analizelor - toxiinfectie alimentara! Din pacate, nu am gasit intelegere la echipa adversa sa amanam jocul de dimineata, care era programat la ora 9.00. Copiii au iesit din spital la ora 7.00-8.00, cand abia le-au scos perfuziile din mana. Am jucat si am castigat! Ramane un semn de intrebare: de ce, din sutele de persoane care au mancat la acest hotel, unde suntem cazati noi si echipa LPS Timisoara, care a avut acelasi meniu, doar la copiii nostri a aparut aceasta toxiinfectie alimentara? Pe rol a intervenit politia si persoanele abilitate pentru a face lumina in acest caz. Multumim reprezentantilor FRF care au fost la copii in spital si au fost alaturi de noi in demersul de a amana acest joc, dar nu se putea fara acordul echipei din Vaslui. De Fair Play oare a auzit domnul antrenor? Felicitari copiilor care in acest ultim joc au intors rezultatul de la 0-1 si au obtinut o victorie extrem de muncita si meritata. Dupa meciul cu Universitatea Craiova s-a intamplat tot. Este dubios, deoarece am avut parinti care au auzit ca cei de la Craiova au fost de vina, dar nu vrem sa ne gandim la asta. Daca faci asa ceva unui copil de 8 ani, nu mai esti om", au transmis reprezentantii Academiei "U" Cluj Luceafarul pentru presa locala.







Trofeele "Gheorghe Ene" si "Gheorghe Ola", integrate in proiectul Interliga nationala

Incepand din acest sezon, trofeele "Gheorghe Ene" si "Gheorghe Ola", au fost integrate in proiectul Interliga Nationala, competitii in care participa copii nascuti in anul 2010, respectiv 2009. Interliga de iarna - Trofeul "Gheorghe Ene" este dedicat jucatorilor nascuti incepand dupa anul 2010, iar Interliga de iarna - Trofeul "Gheorghe Ola", dedicat jucatorilor nascuti incepand cu anul 2009, se va incheia cu etapa finala, programata intre 17 si 19 decembrie 2018. Interliga nationala este parte a programului "Impreuna suntem fotbal", care are ca scop cresterea numarului de practicanti, dar si de participanti la jocul de fotbal.

Autor: Gabriel Chirea