La Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, Adrian Iencsi (47 ani) a rememorat o amintire cu Sabin Ilie (47 ani), din perioada de când fostul atacant a venit la Rapid.

Adrian Iencsi a rezistat doar trei săptămâni cu Sabin Ilie în aceeași cameră

Pe atunci, Iencsi stătea singur în cameră, iar fostul său coleg de la naționala de tineret l-a rugat să împartă aceeași cameră. Doar că fostul căpitan al giuleștenilor nu a rezistat foarte mult, stilul de viață al lui Sabin Ilie fiind total diferit față de al său.

„Noi fiind colegi la naționala de tineret, a venit la Rapid. Eu stând singur în cameră, am stat cu Lobonț, cu Pancone, după ce au plecat ei am zis că nu mai stau cu nimeni, stau singur. Am tabieturile mele, mă simt mult mai liniștit, și a venit Sabin și m-a rugat să stăm împreună în cameră. Eu am fost un sportiv care mă puneam întotdeauna în pat la 21:00 - 21:30. Îmi plăcea să mă uit la un film, la un serial, să citesc, Sabin era un tip mai agitat, mai viu. El stădea până mai târziu, până pe la 22:30 - 23:00, mai vorbea la telefon. Mie îmi era un pic rușine să-i spun ... Dimineață mă trezeam cu niște ochi umflați tot timpul. Au trecut o săptămână, două, trei, deja evoluțiile mele la echipă nu erau la un nivel foarte ridicat și am simțit asta din plin. Mă încarc pozitiv și îl iau pe Sabin deoparte: 'Bă, Sabine, vreau să îți spun și eu ceva, dar să nu te superi pe mine, te rog eu frumos!'/ 'Nu, Adi, spune-mi despre ce e vorba'/ 'Băi, nu mai pot să stau cu tine în cameră. Tu vorbești la telefon, stai până mai târizu!'.

S-a supărat el puțin, dar până la urmă a înțeles. Chiar dacă tot timpul e activ în ceea ce face e un băiat foarte sufletist și un fost mare fotbalist”, a declarat Adrian Iencsi la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Sabin Ilie s-a reapucat de fotbal datorită primelor de joc

Augustin Călin (49 ani) are și el o anecdotă care-l are în primplan pe Sabin Ilie. Fostul atacant a precizat că fostul atacant renunțase la fotbal, doar că primele de joc ale fratelui său, Adrian Ilie, l-au convins să se reapuce.

„Este o amintire plăcută, foarte frumoasă, ne aducem amintre cu drag. Sabin renunțase la fotbal, Adrian se transferase la Steaua. Atunci se juca foarte mult pe prime, nu erau contractele foarte mari. A observat la Adrian o sumă de bani la o primă de joc și a zis: 'De mâine mă apuc de fotbal!'.

Sabin glumea tot timpul, știa să le arunce la momentul respectiv. Domnul Dumitriu l-a cerut personal pe Sabin. A simțit că va exploda și că va fi golgheterul României”, a precizat Augustin Călin la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.