Revoluție pe stadion. Marius Niculae a dezvăluit ce i s-a întâmplat când fanii adverși l-au încercuit

Marius Niculae (40 de ani) a simțit încă din tinerețe ce se înseamnă fotbalul de elită. Fiul fostului mare judoka al României, Constantin Niculae, a fost promovat în echipa mare de la Dinamo pe când avea 16 ani de antrenorul Cornel Dinu, iar ulterior a ajuns om de bază în naționala condusă la acea vreme de Ladislau Boloni.

Tot sub comanda câștigătorului CCE, "Săgeată" a făcut parte la Sporting Lisabona dintr-o echipă la care mai jucau Cristiano Ronaldo, Quaaresma, Jardel sau Hugo Viana. Meciurile alături de "leii" din Lisabona i-au rămas vii în minte fostului atacant.

Amintindu-și de partida antologică Rapid - Steaua de pe Giulești, Niculae a povestit un incident în care asupra jucătorilor de la Sporting s-a abătut o ploaie de... monede.

”Am jucat cu Feyenoord, în Cupa UEFA. Țin minte că am adunat de pe jos, bine, prima dată ne-a venit în cap mie și colegilor mei, vreo 50 de euro și vreo douăzeci și ceva de brichete. Greuțe, am strâns și am numărat 50 de euro. M-a amuzat acea fază de la Rapid – FCSB cu o brichetă. Atunci, doar eu am adunat 25.

Noi am dat gol și, din acea parte a peluzei unde ne aflam noi, au început să arunce cu brichete și monede. Le-am adunat și i le-am dus unui masor. Telefoane mobile nu am apucat să adun”, a declarat Marius Niculae, potrivit digisport.ro.