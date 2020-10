PSD vrea sa-i dea afara pe Mitica si pe Iordanescu din Consiliul General! Lovitura majora pentru Firea! Anunt de ultima ora in partid

Alesi consilieri dupa alergerile locale din urma cu aproape doua saptamani, Dumitru Dragomir si Anghel Iordanescu nu mai sunt doriti in echipa PSD.

Cornel Dinu si Daniel Pancu, si ei sustinatori ai fostului primar Firea, au anuntat deja ca renunta la functiile obtinute. Nu la fel vor sa faca Dumitru Dragomir si Anghel Iordanescu. Fostul sef al LPF, Dragomir (74 de ani), si antrenorul secolului trecut in fotbalul romanesc, Iordanescu (70 de ani), planuiesc sa-si duca mandatele la capat, scrie hotnews.ro.

PSD s-a razgandit in privinta lor si a anuntat-o pe Firea, cea care i-a inclus in planul sau electoral, ca partidul nu-i vrea pe cei doi, dar nici pe Petre Roman, un alt nume-surpriza de pe lista pentru Consiliul General.

"Nu voi renunta la locul obtinut in Consiliu. Am muncit mult in campanie. Daca incep o treaba, o duc pana la final. O sa incerc sa fac ceva pentru sportul bucurestean", a spus Dragomir saptamana trecuta, imediat dupa ce autoritatile electorale au confirmat infrangerea Gabrielei Firea in fata lui Nicusor Dan.

