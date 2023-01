FOTO Petrolul Old Boys vs. „Tricolorii” Old Boys! Meciul cu intrare liberă la care vor participa jucători precum Florin Prunea, Vivi Răchită sau Gabi Tamaș

„Meciul Lupilor” este un eveniment special organizat sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 13:00, în care jucători din toate generațiile vor participa într-un meci de fotbal în sală.