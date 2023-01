Jucătorul dat afară de Gică Hagi s-a înțeles cu un alt club din România. Pe ce perioadă a semnat

Robert Moldoveanu revine în tricoul „galben-albastru”, jucătorul în vârstă de 23 de ani semnând, cu FC Petrolul Ploieşti, un contract valabil până în vara lui 2024.

Moldoveanu a mai evoluat pentru Petrolul în urmă cu patru ani, atunci când, în returul ediţiei 2018-2019 a eşalonului secund, a bifat 17 prezenţe şi 8 goluri marcate.

Ultima dată la Farul Constanţa, noul jucător al „lupilor” are 7 apariţii şi un gol înscris în actuala stagiune a Superligii.

Mesajul lui Moldoveanu după despărțirea de Farul

Robert Moldoveanu s-a despărțit de Farul încă din luna decembrie a anului trecut, după ce n-a reușit să intre în grațiile lui Gică Hagi.

„Aventura mea la Farul Constanța s-a incheiat. Mă bucur că am făcut parte din această echipă frumoasă.

În acest an am avut multe de învățat și pe această cale vreau să îi mulțumesc în primul rând domnului Gheorghe Hagi pentru încrederea acordată și pentru faptul că a ales să mă ajute într-un moment greu al carierei mele, iar în al doilea rând colegilor pentru că am găsit un grup unit și foarte valoros!”, a fost mesajul luiRobert Moldoveanu, după despărțirea de Farul - mai multe detalii AICI.

Atacantul crescut de Dinamo a jucat în 26 de meciuri pentru Farul, a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.