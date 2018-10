O fosta campioana RENASTE in liga a treia! Performanta unica in Romania: singura echipa fara gol primit! 

Otelul Galati se reorganizeaza in liga a treia.

Titlul de campioana a fost urmat de un faliment dureros pentru Otelul, care a reusit intre timp se reorganizeze si sa revina in fotbal. Castigatoarea titlului de campioana a Romaniei in 2011 joaca in liga a treia si se mandeste cu o performanta unica in Romania in acest sezon: niciun gol primit in 8 meciuri. E singura echipa din primele trei esaloane care nu a primit gol, scrie cotidianul Viata Libera din Galati.

"Sunt multumit de faptul ca nu am primit gol nici in acest joc. De la noi, cei din defensiva, trebuie sa porneasca siguranta, iar cei din fata trebuie sa dea gol si echipa in ansamblu reuseste sa faca asta", si-a exprimat satisfactia fundasul central Ionut Putanu.

Antrenorul principal, Alin Pinzaru, e mandru de elevii sai. "Sunt sase meciuri in campionat si doua in Cupa fara gol primit, acest aspect arata multe. In primul rand ca avem valoare individuala ridicata in echipa si da multa incredere pentru meciurile urmatoare. Avem o echipa care, pe toate compartimentele, are atat jucatori cu experienta, cat si jucatori tineri, iar banca imi ofera solutii", a declarat Pinzaru.

Dupa sase etape, Otelul este lider in Seria 1 a esalonului al treilea, cu 16 puncte, urmata de SCM Gloria Buzau si CSM Focsani, ambele cu 14 puncte.