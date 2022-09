„E mult spus că antrenez o națională... E vorba despre o activitate de vacanță. E vorba de naționala magistraților, avocaților, mi-au propus acum câteva luni să preiau echipa lor. Sunt foarte bine organizați.

Sunt două mari turnee internaționale și mai multe turnee în țară. Am mers cu plăcere. Nu am putut în Maroc, unde a fost ceva de mare anvergură, undeva la 60 de echipe. Am mers, în schimb, la Lisabona, acum două săptămâni și a fost ceva foarte tare. Rezultatele au fost satisfăcătoare, chiar bune, pentru că mi-au prelungit contractul (râde) la sfârșitul turneului.

Răducan: „Ne-am bătut cu mafia italiană!”

Am reușit să batem Madridul, am făcut egal cu Valencia și tot egal cu Roma. A fost reprezentanta Romei, ne-am duelat cu reprezentanta mafiei italiene, cu magistrații din Madrid, cu cei din Valencia”, a dezvăluit Narcis Răducan la PRO ARENA.

Pe parcursul carierei sale de fotbalist, Narcis Răducan a trecut pe la echipe precum: Focașani, FC Național, Bacău, Steaua (FCSB), Rapid, AEK Larnaca, AEL Limassol și Ceahlăul Piatra Neamț.

Narcis Răducan s-a retras din activitate la vârsta de 34 de ani, în ianuarie 2008. Ultimul meci pentru care a activat ca fotbalist a fost Ceahlăul Piatra Neamț.