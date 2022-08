Pasiunea lui Mihai Stoichiță (68 ani) pentru teatru este cunoscută de când acesta era antrenor. Pe când o antrena pe Steaua București (n.r. actuala FCSB), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal își ducea elevii la spectacolele de la Teatrul de Comedie.

Însă, Mihai Stoichiță este fascinat și de istorie, Napoleon Bonaparte fiind personajul emblematic care i-a stârnit cel mai mult interesul. Fostul tehnician a mărturisit la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena că a devorat o groază de cărți care îl au în primplan pe fostul împărat al Franței.

Stoichiță: „Mircea Lucescu este un bonapartist care m-a impresionat!”

„Nu sunt fan numai Napoleon, citeam o declarația a unui mare om în care spunea că războiul este sarea și piperul, iar pacea este un lucru monoton. Eu țin mai mult la monotonie, dar totuși, mă fascinează și războiul. Marii cuceritori din istorie m-au fascinat întordeauna, chiar dacă au fost uneori apreciați negativi. Și sunt personaje negative pentru că atunci când faci rău, ești un personaj negativ. Dar trebuie să știm tot despre ei, cu plus cu minus, și astăzi am ajuns să-l studiez și pe Bonaparte.

(n.r. Câte cărți cu Napoleon Bonaparte ați citit?) Foarte multe, și în limba franceză am cărți acasă. Am avut norocul să am un bunic care a fost profesor și care mi-a lăsat o bibliotecă destul de consistentă moștenire. A trebuit să mă uit, să citesc, m-a interesat, mi-a plăcut. Cel mai bun din cei pe care i-am cunoscut eu este Mircea Lucescu. Este un bonapartist care cunoaște fiecare amănunt al vieții lui și m-a impresionat odată la o discuție împreună cu ambasadorul României la Ankara, prin anii 2002-2003. Era antrenor la Beșiktaș, eu la Ankara, seara am fost invitați la masă și Lucescu ne-a ținut o lecție despre Napoleon Bonaparte care m-a fascinat. Este un tip care nu numai că citește, dar și poate preda, dacă ar fi vorba să-și facă o catedră de bonapartism”, a declarat Mihai Stoichiță la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

