Oficialul FCSB a ținut un discurs plin de emoție și recunoștință față de Helmut Duckadam, "Eroul de la Sevilla", trecut în neființă pe 2 decembrie 2024.



"Sunt onorat să mă aflu lângă doamna Duckadam înainte de primul turneu care se va desfăşura în memoria marelui Helmut şi mă gândesc că e aproape imposibil să nu descoperim acolo un mic portar care poate va ajunge să apere măcar o lovitură de la 11 metri într-un meci important.

Cupa Duckadam



N-aş îndrăzni să sper că o echipă din România va mai ajunge să joace o finală de competiţie majoră europeană intercluburi, dar de ce nu?



Vom fi alături de doamna Duckadam cu absolut tot ce este nevoie. O să sprijinim şi noi această competiţie şi, bineînţeles, că echipele noastre vor participa.



Sper din toată inima să pot să ajung măcar la ultimele jocuri. Aş mai fi încă o dată aproape de el, în spirit. Cu părere de rău o spun, că n-am fost, în ultima perioadă a vieţii lui, alături de el. Măcar aşa, în spirit, să ne apropiem măcar o dată pe an. O felicit pe doamna Duckadam şi vă mulţumesc tuturor celor care veniţi lângă această competiţie. Ideea este excepţională şi vă spun doar atât: am avut ocazia ani la rândul să particip la meciuri din competiţii europene. Şi să am onoarea şi bucuria de a-l prezenta indiferent cărui adversar pe Helmut la mesele oficiale. Cumva, zâmbeam când mă întrebau, în funcţie de limba în care vorbeau: «Chiar el e?» Se uitau: «Da, da, el e».



Performanţa pe care a realizat-o este irepetabilă şi asta o ştim cu toţii. Ce a făcut Helmut Duckadam cu certitudine nu va mai face nimeni. Parcă era păcat să nu se facă şi o competiţie cu numele lui", a spus Mihai Stoica la conferinţa de presă.



Helmut Duckadam a fost o glorie a fotbalului românesc, fiind cunoscut în special pentru performanța sa incredibilă din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Atunci, fiind portarul Stelei București, a reușit să apere patru penalty-uri consecutive în seria de lovituri de departajare împotriva Barcelonei, aducând trofeul în România și intrând în istoria fotbalului sub porecla de "Eroul de la Sevilla".