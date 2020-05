"Mi s-au cerut 4000 de marci ca sa joc la nationala!" Dezvaluiri incredibile ale jucatorului care a REFUZAT sa mai vina in Romania

A plecat din tara si n-a vrut sa mai auda de Romania!

Fostul fotbalist Catalin Lichioiu a adus acuzatii grave la adresa practicilor din fotbalul romanesc. El a declarat ca tara noastra nu i-a dat ocazia sa se afirme.

Lichioiu a devenit jucator profesionist la Tractorul Brasov. A plecat in Republica Moldova dupa iubita lui. "Am intalnit o moldoveanca in Romania si am inceput o relatie. Am vrut sa fiu mai aproape de ea, asa ca am decis sa vin la Chisinau. Apoi a aparut dorinta sa raman. Nu am mai vrut sa ma intorc acasa. Mi-am continuat cariera in Moldova."

Lichioiu a fost golgeterul campionatului de peste Prut, inscriind 19 goluri pentru Nistru Otaci, si s-a transferat la Vorskla Poltava. De-a lungul carierei, fostul mijlocas, acum in varsta de 39 de ani, a mai jucat pentru Vostok (Kazahstan), Kingston FC (Canada) sau Olimpia Balti (Moldova).

Potrivit GSP, el nu s-a mai intors la nici o echipa din Romania pentru ca a fost dezamagit de ceea ce a trait in tara. "Am fost foarte dezamagit de tara mea. Acolo e coruptie peste tot. Am simtit asta prima data cand aveam 16 ani si jucam la Corvinul. [...] Antrenorul a spus ca ma place si ca ma va convoca. Pentru asta trebuia sa platesc 4.000 de marci germane. Asta m-a dezamagit. Atunci am realizat ca in Romania nu conteaza talentul, doar cat de bogati sunt parintii tai", a declarat Lichioiu.

De asemenea, fostul fotbalist a amintit de sezonul in care a fost golgeterul campionatului din Republica Moldova, cand a marcat mai mult decat Florescu si Cocis la un loc. Acestia din urma au fost chemati la echipa nationala, fara ca el sa prineasca insa vreo sansa: "Cum e posibil asa ceva? Cand m-am dus acasa, la Brasov, am aprins televizorul, iar la stirile din sport il prezentau pe Cocis drept cel mai bun marcator din Moldova... Am fost foarte nervos. Apoi am inteles. Ei aveau impresari mai buni. Din pacate, eu nu am avut astfel de oameni pe langa mine”, a conchis fostul mijlocas.