Noua academie de fotbal din Romania va purta numele unui fost mare fotbalist din nationala! "Imi pare rau ca nu mai exista echipele pentru care am scris istorie!"

Tinerele talente din Sighet vor putea profita de noua Academie de fotbal.

In Sighetul Marmatiei se va construi o Academie de fotbal pentru tinerele talente. Aceasta va purta numele fostului mare fotbalist roman, Emeric Dembroschi (74 de ani). Dembroschi a evoluat in cariera sa la echipe precum Foresta Sighet, Victoria Roman, Bacau si Timisoara.

Fostul atacant are amintiri placute si o legatura stransa cu aceasta zona a Maramuresului. Dembroschi s-a afirmat ca fotbalist la Centrul de Copii si Juniori din Sighet.

"Am pus la punct niste lucruri ca sa se faca o Academie de fotbal care sa imi poarte numele in Sighet. Sunt foarte bucuros ca in zona Maramuresului, Sighetului sunt resurse destule pentru fotbalisti mari.

De aici m-am afirmat ca fotbalist, de la Centrul de copii si juniori Sighet. La 16 ani jucam la echipa intaia, dupa ce am promovat cu Foresta Sighet si pe urma am plecat. Apoi am promovat cu cei de la Bacau. Uite asa, intr-un an de zile de la Divizia C am ajuns la echipa nationala.

Acum imi pare rau de Bacau si Timisoara, echipele unde am jucat, unde am facut istorie, nu mai exista. Niciuna din ele. Imi pare rau ca au disparut", a declarat Emeric Dembroschi in emisiunea Ora Exacta In Sport de pe PRO X.