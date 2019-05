"Pentru mine, Rapidul a murit". Cum i-a raspuns Pancu lui Sumudica dupa declaratia soc a fostului idol din Giulesti

"Pentru mine, Rapidul a murit!", spune Sumudica. Fiul lui Sumudica a intrat in depresie dupa ce a fost gonit de la Rapid.

Fiul lui Sumudica a vrut sa joace la Rapid, dar n-a fost oprit in Giulesti. Asta l-a suparat pe antrenor, care spune ca "Rapidul a murit".



"Ar trebui sa ii intrebati pe cei de acolo cum s-au comportat cu baiatul mau ,care la 21 de ani s-a lasat de fotbal si a intrat in depresie", a spus Marius Sumudica la revenirea in tara.

Daniel Pancu i-a raspuns. El spune ca e constient ca nu a procedat corect fata de Sumudica Jr.

"Am recunoscut si atunci ca am gresit, pentru ca nu ne-am comportat ok cu un jucator. Dupa numai 45 de minute sa spunem ca nu are calitatile necesare pentru a juca la Rapid...n-a fost ok. Chiar daca el era intr-o forma fizica precara in momentul respectiv, avea 10 kg in plus", a spus Daniel Pancu.

"Pentru mine, Rapid exista doar pentru suporteri. Pentru mine, Rapid a murit din cauza a ceea ce i-au facut copilului meu", a mai spus Marius Sumudica.

Daniel Pancu spune ca Rapidul e mai viu ca niciodata.

"Daca vede Rapidul mort e o problema. Pentru mine e mai viu ca niciodata", a mai spus Pancu.