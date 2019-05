Incredibil: FCSB, Dinamo si Rapid vor juca TOATE pe National Arena sezonul viitor! Anunt de ultima ora

Rapid anunta un buget-record pentru promovare, 2,5 milioane de euro.

Giulestenii pregatesc achizitii spectaculoase. N-au de gand sa ramana decat un an in B. Derby-urile le vor juca pe National Arena, pe care-l vor imparti cu rivalele din Bucuresti FCSB si Dinamo.

"Am semnat un nou contract pentru stadionul din Regie. Ne simtim foarte bine acolo, suporterii se simt foarte bine. E important ca am ramas in cartier, suntem foarte aproape de casa. Daca vom avea un meci de genul Rapid - Petrolul, cu siguranta il vom juca pe Arena Nationala. Nu stiu daca se va umple, dar cu siguranta vor asista cel putin 30 000 de oameni la meci", a spus Ovidiu Burca, presedintele Rapidului, pentru PRO Sport.

Rapid s-a mutat pe stadion Sportul dupa ce vechiul Giulesti a fost predat Companiei Nationale de Investitii. Rapid ar trebui sa aiba un stadion nou peste fix un an, comform planului de infrastructura adoptat inaintea organizarii de catre Bucuresti a partidelor de la Euro 2020.