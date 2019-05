Sumudica, anunt SOC: "Rapidul a MURIT pentru mine, nu mai exista!" Mesaj vehement la revenirea in tara. VIDEO

Marius Sumudica nu mai vrea sa auda de echipa actuala a Rapidului.

Revenit in tara dupa despartirea de Al Shabab, Marius Sumudica a facut un anunt soc: "Rapidul a murit! Nu mai exista pentru mine!". Nu e o incercare a lui Sumudica de a se dezice de echipa pentru a forta o intelegere cu FCSB, club pe care l-a refuzat deja. Sumudica e suparat pe giulesteni pentru modul in care s-au comportat cu fiul sau, Marius Sumudica JR. Acesta a renuntat la fotbal la 21 de ani din cauza giulestenilor, dupa ce a jucat pentru Astra 2.



Marius Sumudica: Si-au batut joc de baiatul meu! A fost in depresie si s-a lasat de fotbal!

"Rapidul asta nu este Rapidul la care am jucat eu. Pentru mine, Rapidul de acum, il respect, il iubesc, e echipa mea de suflet, dar nu simt acelasi lucru ca pentru Rapidul pentru care am jucat si la care am antrenat. Ar trebui sa-i intrrebati pe cei de acolo cum s-au comportat cu baiatul meu. La 21 de ani s-a lasat de fotbal si a intrat in depresie din cauza celor de la Rapid. In loc sa-l respecte pe Sumudica si-au batat joc de baiatul meu.

Nu o sa uit niciodata asta. Baiatul meu era la Astra daduse in Divizia C peste 10 goluri, era peste divizia D unde jucau ei. Pancu iese si spune ca daca baiatul meu venea la Rapid ar fi marcat peste 30 de goluri, iar cineva de acolo, mi-e scarba sa le pronunt numele, pentru mine Rapidul exista doar pentru suporteri. Dar pentru ce se intampla la Rapid acum, pentru mine nu mai exista. Rapidul nu mai exista. Rapidul a murit! Iubesc clubul, suporterii, dar nu suntem pe aceeasi lungime de unda cu ce se intampla la Rapid", a spus Sumudica.