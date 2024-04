Fostul selecționer al României a fost numit oficial în funcția de antrenor al echipei la începutul lunii ianuarie, iar de atunci a prins cinci etape în campionat și două meciuri în Cupă.

Rezultatele nu au fost cele așteptate de conducere. Al-Jazira a pierdut patru meciuri în campionat, iar unul s-a încheiat la egalitate. În plus, echipa a fost și eliminată din Cupa Președintelui, după 0-3 cu Al-Wasl.

În cursul zilei de marți, Al-Jazira a oficializat despărțirea dintre club și antrenor prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare.

”Conducerea lui Al-Jazira FC a decis să-i termine contractul antrenorului de la prima echipă, Mirel Rădoi, și staff-ului său, de comun acord. Domnul Gregory Dufrennes va fi antrenor până la finalul acestui sezon”, au transmis cei din club.

