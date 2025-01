La Craiova, îl va revedea pe Cîrțu

Când și-a încheiat precedentul mandat în Bănie, în decembrie 2022, Rădoi a intrat într-un conflict zgomotos cu Sorin Cîrțu (foto, sus). În care a implicat-o și pe soția acestuia, pe motiv că și-ar fi dat cu părerea despre jocul echipei!

„Am văzut ce a zis nea Sorin (n.r. – Sorin Cîrțu, președintele clubului), că FC U Craiova (n.r. – echipa lui Mititelu) merita să câștige partida cu noi. Din punctul meu de vedere, cred că s-a uitat la altă partidă. Am avut ocaziile alea, am avut 65% posesie, am avut șuturi la poartă. Înseamnă că antrenăm degeaba. Semnalele sunt altele din partea clubului, femeile vorbesc despre fotbal (n.r. - soția lui Sorin Cârțu), despre ce se întamplă la Craiova. Eu nu accept prea multe semnale. Mă gândesc să rezolvam problemele. Dacă avem ceva de spus, atunci să ne spunem față în față ca bărbații, nu la televizor. Declarațiile venite din interior au destabilizat echipa“, a tunat Rădoi, după care, la foarte scurt timp, și-a anunțat demisia de la Craiova lui Rotaru.

Văzând declarațiile lui Rădoi de la televizor, Sorin Cîrțu „a luat foc“ și l-a făcut praf pe Mirel, pe care l-a lansat în fotbal la Extensiv.

„Rădoi e cea mai mare decepţie pe care am avut-o! Pentru că nişte oameni avizaţi îşi dau seama ca el vrea acum să mute discuţia de la obiectivele pe care nu le-a îndeplinit. Să spui că a fost deranjat că am vorbit de o evidenţă... Rădoi are argumentele unui om mic! Nu mai vreau să aud numele lui. Îl rog să nu-mi mai pronunţe numele. Am meciuri antrenate în Liga 1 câte antrenamente n-are el făcute. Chiar nu ţi-e ruşine? Ce tot ne ameninţi că ai bani. Ai banii din ce ai jucat, nu din antrenorat. Te-am angajat, ca să antrenezi, nu ca să ne spui câţi bani ai. Nu mai vreau să aud asta. E ultima dată când îi pronunţ numele lui Rădoi. Şi îl sfătuiesc să uite de existenţa mea“, a tunat Cîrțu.

Ulterior, odată cu trecerea timpului, Rădoi și Cîrțu s-au împăcat. Dovadă și faptul că acum, când a aflat de iminenta revenire a lui Mirel, la Craiova, președintele oltenilor a salutat această mutare.

„Decizia e la Rotaru (n.r. – patronul Craiovei, Mihai Rotaru). Rădoi, la momentul respectiv, când a plecat de la noi, a lăsat o treabă neterminată. Și e bine, dacă se ajunge la soluția cu Rădoi acum. Are o revanșă de luat. A trecut pe lângă o mare performanță, aceea de a merge în cupele europene. A lăsat o impresie bună în ceea ce privește calitatea muncii“, a spus Cîrțu, la Digi Sport.