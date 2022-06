Fostul fundaș stânga al naționalei României a ales să urmeze o școală de business în fotbal, sub egida UEFA. Intitulată Master of International Platyers (MIP), școala se întinde pe durata a doi ani.

Răzvan Raț li se va alătura altor foști jucători internaționali cu o carieră impresionantă întrucât proiectul celor de la UEFA li se adresează fotbaliștilor "de elită", care au atins un "prag" de meciuri pentru echipele naționale.

În cadrul cursurilor care vor avea loc în mai multe orașe europene, printre care Amsterdam, Geneva, Paris sau Lisabona, foștii fotbaliști vor participa la mai multe seminarii susținute de directori de marketing de la branduri celebre precum Facebook, Tesla sau Google.

113 selecții a strâns Răzvan Raț la prima reprezentativă

Două goluri a marcat Răzvan Raț pentru națională

6,5 milioane de euro a fost cea mai înaltă cotă de piață atinsă de Raț (2010)

Fostul internațional român a povestit recent, la Interviul de 10 de la Pro Arena, despre cum a ajuns să joace fotbal, care a fost prima echipă la care a evoluat, dar și despre prima pereche de adidași de fotbal pe care a primit-o.

Răzvan Raț a început fotbalul la Piatra Olt înainte să ia titlul cu Rapid și Cupa UEFA cu Șahtior, iar în carieră are două mari regrete.

"Sunt două regrete mari, pentru că eu le pun pe două planuri. Faptul că nu am ajuns într-o finală de Champions League, deși amărăciunea mi-a mai fost luată pentru că am câștigat un trofeu european. Iar la echipa națională că nu am ajuns să evoluez la un turneu de Campionat Mondial. Asta este marea mea dezamăgire", a declarat Răzvan Raț.

Fostul fundaș stânga al naționalei a vorbit și despre tehnicianul care și-a pus amprenta cel mai mult asupra carierei sale, evoluția lui Răzvan Raț fiind strâns legată de Mircea Lucescu.

"Mircea Lucescu este omul cu care am debutat în fotbalul mare la Rapid, la 18 ani. Mai mult de jumătate din carieră am lucrat cu dânsul. Am jucat 20 de sezoane, din care 11 am fost cu Mircea Lucescu. Este omul care și-a pus cea mai mare amprentă pe cine a fost Răzvan Raț ca fotbalist", a mărturisit Raț.