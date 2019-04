Ganea, transportat de URGENTA la spital direct din sala de judecata! Dimineata a fost in direct la PRO X! Ce s-a intamplat

Probleme pentru Ionel Ganea!

Update: Ionel Ganea a oferit prima declaratie dupa ce i s-a facut rau astazi in sala de judecata.

"Am avut termen in procesul de divort. M-am simtit un pic rau, dar mi-am revenit. Am avut o stare de lesin. Nu e ceva grav. Din cauza emotiilor si a stresului. Probabil s-au adunat toate. Acum sunt OK" a declarat Ionel Ganea, conform Fanatik.

Conform Buna Ziua Fagaras, Ganea a ajuns azi de urgenta la spital direct din sala de judecata. Conform surselor medicale, Ganea ar fi suferit o criza de epilepsie. Martorii au alta varianta. Sustin ca Ganea era in stare de ebrietate.

Conform sursei citate, Ganea ar fi lesinat in sala de judecata a Judecatoriei Fagaras, unde se afla la un proces.

"Avea o calitate intr-un proces. I s-a facut rau. Colegii nostri au facut loc sa intre ambulanta, a fost preluat si dus la spital. Din cate am inteles, isi revenise cand a ajuns ambulanta, dar l-au luat pentru investigatii", a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Brasov, Ionut Zaharia.

Martorii sustin ca Ganea parea sa fi consumat bauturi alcoolice si ca ar fi produs un scandal la iesirea din sediul judecatoriei, fiind potolit de doi avocati.

"Avea o stare de agitatie, posibil criza de epilepsie, cu marca traumatica pe limba si buze. Pacientul a fost transportat la spitalul Fagaras. Asistenta spune ca nu a simtit sa fi avut halena alcoolica. El nu a declarat nimic", a spus managerul Ambulantei Brasov, David Levente.