Meci de gală la Sports Festival

Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o înfruntare cu cei mai buni jucători de fotbal ai Naționalei României (1995-2023).

Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, marii fotbaliști care au scris istorie pentru ambele echipe, se numără printre vedetele acestui meci.

Meciul demonstrativ se va juca vineri, 2 iunie, pe Cluj Arena, în ce-a de-a doua zi a Sports Festival 2023 - cel mai mare festival dedicat sportului din România.

"Pentru că Sports Festival este un eveniment dedicat întregii familii care anul acesta se desfășoară chiar în preajma Zilei Copilului, am pregătit și un Family zone la tribuna 2 din Cluj Arena. Aici, se pot achiziționa între 2 și 5 bilete la cel mai bun preț cu condiția ca, în grup, să fie minim un copil (sub 18 ani). Ca acces general, copiii sub 7 ani pot intra la meci fără bilet, cu condiția să fie însoțiți de un adult și, în acest caz, nu vor avea loc dedicat", au scris cei de la Sports Festival.

Echipa All Stars Romania: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Adrian Mutu, Florin Răducioiu, Dorinel Munteanu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Marius Niculae, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Lupescu, Răzvan Raț, Gheorghe Mihali, Iulian Filipescu, Bănel Nicoliță, Constantin Gâlcă, Răzvan Prodan – fiul regretatului Didi Prodan, Cristian Dulca, Bogdan Stelea, Florin Prunea.

Echipa Galatasaray Legends: Mario Jardel, Bulent Korkmaz, Hakan Unsal, Ümit Davala, Ergun Penbe, Fatih Akyel, Kerem Inan, Suat Kaya, Hamit Altintop, Capone (Carlos Alberto de Oliveira), Ayhan Akman, Umit Karan, Hasan Kabze, Cihan Haspolatu, Faruk Atalay.

Patrick Ciorcilă, cofondator Sports Festival: ”Ne-am dorit să oferim publicului un meci în care să implicăm Generația de Aur, cea mai iubită de public, și să putem genera din nou emulație și emoții pozitive, atât pentru jucători, cât și pentru public. Componența Echipei Galatasaray este destul de similară cu cea care a câștigat, în 2000, Cupa UEFA. De altfel, alegerea clubului de fotbal Galatasaray pentru acest meci demonstrativ a venit aproape natural, când vezi că ai trei membri ai Generației de Aur care au jucat la cea mai titrată echipă a Turciei: Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Adrian Ilie.”

Adrian Ilie: ”Vă aștept la Cluj pe 2 iunie. Fac echipă cu Hagi și Popescu. Vrem să ne bucurăm împreună de o atmosferă plăcută de fotbal și întâlnire cu mari jucători. Vă aștept la Cluj!”

Biletele pentru meciul demonstrativ de fotbal pot fi cumpărate de pe site-ul entertix.ro. Copiii cu vârsta sub 7 ani vor putea avea acces la meci fără bilet, cu condiția să fie însoțiți de un adult și nu vor avea loc dedicat. Pe Cluj Arena, la tribuna 2, va fi amenajată Family Zone, un spațiu dedicat familiilor cu copii care vin la meci. În Family zone se pot achiziționa minim 2 bilete și maxim 5 și este obligatoriu să fie măcar un copil cu vârsta sub 18 ani în grup.