Inlocuitorul lui Tucudean poate semna cu o alta echipa! CFR Cluj este pe cale sa piarda un transfer de top

"Feroviarii" lupta pentru semnatura atacatului columbian, Frank Castaneda de la Sheriff Tiraspol, insa jucatorul din Republica Moldova are oportunitatea de a se transfera la un alt club.

Frank Castaneda are cifre exceptionale la Sheriff Tiraspol. Atacantul a reusit sa marcheze de 25 de ori si sa ofere 13 pase de gol in cele 35 de meciuri in care a activat in toate competitiile.

CFR Cluj l-a dorit din ianuarie pe atacantul lui Sheriff, insa conducerea din Gruia nu s-a inteles cu moldoveni, iar acum jucatorul este dorit de mai multe cluburi din lume.

"Este un vis. Muncesc la asta de ani de zile. Multi nu stiu nimic despre aceasta liga. Cred ca este usor, dar nu este. Este o mare satisfactie pentru mine, o recompensa pentru tot efortul pe care il fac de ani de zile. Echipe din tari precum Arabia Saudita, Rusia, Egipt, Romania, Mexic, Columbia si Statele Unite ale Americii si-au manifestat interesul. Cand ne vom pune toti la masa, voi alege cea mai buna oferta", a declarat Castaneda pentru laopinion.com.

Sheriff Tiraspol l-a adus pe prolificul atacant de la Senica pe 20 ianuarie 2020, de atunci Castaneda a devenit capitanul, dar si golgheterul campioanei din Republica Moldova.