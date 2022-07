Într-o intervenție telefonică la PRO ARENEA, Gigi Becali, patronul vicecampioanei FCSB, a dezvăluit cum l-a transferat în iulie 2007 pe Ionuț Rada, despre care a susținut că era „cel mai mare fundaș central” la acea vreme.

„Te-am luat cu elicopterul, erai cel mai mare fundaș central și repede cu elicopterul, să nu îl pierdem”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Ionuţ Alin Rada (39 ani) şi-a început cariera la Universitatea Craiova, iar în 2004 a plecat la Rapid, după ce a jucat pentru scurt timp şi la Rocar Bucureşti. Au urmat apoi FC Naţional, Steaua, CS Otopeni, Al-Nasr Dubai, iar în 2010 ajungea la CFR Cluj, unde a petrecut aproape cinci ani, cu o experienţă la Karlsruher SC. A evoluat apoi câţiva ani în Italia, la FC Bari şi Fidelis Andria, iar ultima oară a jucat la Sănătatea Cluj, în liga a treia. Rada a are şi 2 selecţii în echipa naţională a României.

Ionuț Rada a lansat prima sa carte

Fostul fotbalist Ionuţ Rada îşi lansează cartea autobiografică „Vreau să joc”, la care a început să scrie în urmă cu 10 ani, pe vremea când evolua la echipa Al-Nasr, din Dubai.

Rada a declarat că a început să scrie fiind inspirat de fostul atacant ecuadorian Carlos Tenorio, pe vremea când erau colegi la echipa Al-Nasr.

„Cartea a venit în ideea în care am acceptat o provocare pe vremea când eram în Dubai, în urmă cu 10 ani, când l-am cunoscut pe Carlos Tenorio, fostul mare atacant al naţionalei Ecuadorului, pe care l-am văzut că îşi nota în fiecare zi câteva rânduri.

El a fost persoana care m-a inspirat foarte mult şi aşa am învăţat să notez aceste rânduri. Şi din 2020, un an jumate muncit efectiv la această cartă alături de cei de la Pilot Books. Ei au fost cei care mi-au dat încredere, le-a plăcut povestea. Şi apoi am luat în serios această provocare”, a afirmat Rada - mai multe detalii AICI.