Galeria echipei FC "U" Craiova, mesaj de sustinere pentru medici! Suporterii au aprins torte si au afisat bannere in fata spitalului

Fanii i-au incurajat pe medici in lupta cu Covid-19.

Un grup de suporteri ai echipei FC Universitatea Craiova, din Liga a treia, au fost prezenti duminica seara in fata Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Ultrasii si-au aratat sprijinul fata de medici in lupta cu coronavirusul.

Acestia au aprins torte si au afisat pe gardurile spitalului bannere cu mesaje de sustinere pentru doctori.

"Nu sunteti singuri, nu dati inapoi! Peluza Sud e alaturi de voi", au scris suporterii.

"Azi am afisat la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes un mesaj de sustinere pentru medicii care in aceasta perioada se dedica in totalitate tratarii pacientilor infectati cu Covid-19. Suntem alaturi de voi! Multumim", au scris ultrasii pe pagina de facebook a Peluzei Sud.

7 persoane infectate cu coronavirus se afla la Spitalul de Boli Infectioase Craiova.