FOTO: Legendele Craiovei Maxima au fost prezente la parastasul de 40 de zile in memoria lui Nicolae Tilihoi

Ilie Balaci a venit special de la Bucuresti pentru parastasul de 40 de zile al lui Nicolae Tilihoi.

Astazi a avut loc parastasul de 40 de zile pentru Nicolae Tilihoi. Fostul mare fundas al Craiovei Maxima a murit la 61 de ani dupa o lupta de 3 ani cu o boala grea. La parastasul de astazi au fost prezenti Balaci, Cartu, Ungureanu, Negrila, Donose, Beldeanu, Mohora si Racoltea.

Printre cele 100 de persoane prezente la parastas s-a aflat si fiul fostului mare jucator. Acesta a lucrat in Irlanda pana la moartea tatalui sau. A decis sa se intoarca in Romania iar cei de la CSU Craiova i-au oferit un post in cadrul clubului, antrenor la o sectie de Copii si Juniori. "Vreau sa-l fac pe tata sa fie mandru de mine" a spus fiul lui Nicolae Tilihoi pentru Pro TV.

Tilihoi a fost unul dintre oamenii de baza ai celei mai mari echipe a Craiovei. El a jucat in Banie intre 1976 si 1987, facand pereche cu un alt fotbalist regretat, Costica Stefanescu. Nicolae Tilihoi a fost dublu campion al Romaniei si a cucerit patru Cupe ale Romaniei, bifand 294 de meciuri in Liga I.

Cu Tilihoi in echipa, Craiova a jucat in sferturile Cupei Campionilor, pierzand cu 1-3 la general in fata lui Bayern Munchen, in 1982. In 1983, Craiova Maxima, cu Tilihoi, Stefanescu, Negrila, Ungureanu, Balaci, Camataru si celelalte glorii ale fotbalului oltean, a jucat in Cupa Uefa si le-a scos pe Fiorentina, Bordeaux si Kaiserslautern, inainte sa fie invinsa in semifinale de Benfica.

Nicolae Tilihoi a jucat si de 10 ori pentru echipa nationala a Romaniei. Dupa retragerea din fotbal, fostul jucator al Craiovei a antrenat pentru o foarte scurta perioada. In 1993, el a stat cateva luni pe banca echipei Electroputere Craiova.