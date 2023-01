După ce Alexandru Ișfan (22 de ani) a fost transferat de la FC Argeș, mutare confirmată marți de Mihai Rotaru, în cadrul conferinței de presă Eugen Neagoe a spus că Universitatea Craiova se va întări cu încă un jucător valoros.

"E posibil să mai ajungă un jucător la Craiova, nu e român, e un jucător de echipă națională. Mâine se va alătura lotului dacă totul decurge normal", a spus Eugen Neagoe.

"Ni l-am dorit de astă-vară pe Ișfan. Au căzut la pace cele două cluburi, va aduce un plus de agresivitate Ișfan. Am văzut zeci de jucători în această perioadă pentru a vedea ce putem aduce la echipă", a declarat președintele Universității, Sorin Cârțu.

Eugen Neagoe, care s-a despărţit la finalul anului trecut de Universitatea Cluj, a semnat un contract până în 2024 cu U Craiova. "Sper să mai punem un doi peste 2024, asta ar însemna că am reuşit tot ce ne propunem", a adăugat Neagoe.

Întrebat cât de greu a fost de convins să accepte să oferta clubului craiovean, antrenorul a răspuns: "Nu a trebuit să mă convingă nici patronul şi nici preşedintele. Se ştie că Universitatea este casa mea, aici am crescut profesional, dar şi ca om. Eu niciodată nu am ascuns că sunt oltean.

Eu chiar am spus că sunt mai oltean ca mulţi care au trecut în ultima perioadă pe la echipă. Şi aici m-am referit la faptul că am părinţi şi bunici aici... deci am rădăcini foarte, foarte adânci ca oltean. Deci nu a trebuit să mă convingă nimeni cu nimic, se ştie ce înseamnă Universitatea Craiova pentru mine. Până la urmă e un vis împlinit, chiar dacă nu încercat niciodată să mă autopropun aici. Am evitat aceste lucruri. Nu am venit nici la meciuri de multe ori, deşi mi-aş fi dorit, mai ales când nu aveam echipă. Dar am încercat să evit polemicile, nu mi-am dorit să intru în discuţii contradictorii".