"Eu vara nu joc!" Primele concluzii dupa startul sezonului in Romania

Parca toate s-au nimerit prost vara asta. A inceput mondialul.

S-a terminat mondialul. A inceput si campionatul nostru. Au inceput si cupele europene. Parca toate ni se intampla numai noua.

Si parca si UEFA asta ne uraste. A inventat sistemul asta de tragere la sorti in care nu trebuie sa te temi de un singur adversar. Esti incoltit de doua-trei echipe, toate par grele si zici ca sunt in stare sa se uneasca intre ele ca sa te bata cand ti-o veni randul sa joci. Nu mintim pe nimeni, echipele noastre din Europa arata rau. Poate cu exceptia CFR.

Steaua, FCSB, indiferent cum s-ar numi, zici ca are contract sa piarda an de an cu Astra, desi Astra arata mai rau de la an la an. Noroc ca stelistii se descurca mai bine in Europa.

