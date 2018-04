Eterna si fascinanta Liga 1! Situatie halucinanta dupa anuntul FRF: al 3-lea an consecutiv de rusine?

Federatia Romana de Fotbal a anuntat oficial cele 6 echipe care pot participa in cupele europene in sezonul viitor.

Romania va trimite in sezonul viitor 4 echipe in cupele europene. Campioana va merge in preliminariile UEFA Champions League, in timp ce locurile 2 si 3 vor fi in Europa League. Teoretic, si castigatoarea Cupei Romaniei va merge in cupele europene insa acest lucru nu este cert!



Romania poate fi pentru al 3-lea an consecutiv in situatia in care echipa care castiga Cupa Romaniei sa nu aiba licenta pentru participarea in cupele europene dupa CFR Cluj si FC Voluntari! Astfel, returul semifinalei dintre CSU Craiova si FC Botosani va fi practic "finala" echipelor cu licenta! Celor de la Gaz Metan le-a fost refuzata solicitarea de primire a licentei pentru cupele europene, in timp ce cei de la AFC Hermannstadt nici nu au solicitat!

Cum locul celor de la CSU Craiova pe podium in Liga 1 este asigurat, locul 4 ar urma sa trimita astfel in Europa League (daca CSU se califica in finala Cupei dupa 5-1 pe propriul teren). Pe aceasta pozitie se afla in acest moment Viitorul, cu un punct peste Astra. Insa Astrei i-a fost si ei refuzata solicitarea de primire a licentei pentru cupele europene! Astfel, daca Astra termina pe locul 4, se poate ajunge in situatia in care locul 5 sa trimita in cupele europene!

"Comisia pentru acordarea licentei cluburilor – instanta de fond a acordat licenta UEFA urmatoarelor cluburi:

1. Fotbal Club FCSB SA

2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

3. Club Sportiv U Craiova SA

4. Fotbal Club Viitorul SA

5. CSM Politehnica Iasi

6. Asociatia Fotbal Club Botosani

"