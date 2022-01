Edi Iordănescu, la un pas de tragedie în cantonamentul Rapidului! Cine i-a salvat viața viitorului selecționer

Prima reprezentativă a țării noastre nu mai avea antrenor de la 30 noiembrie, atunci când contractul lui Mirel Rădoi cu FRF a expirat.

Edi Iordănescu și oficialii de la Federații s-au întâlnit sâmbătă și au discutat ultimele detalii ale contractului, iar marți urmează parafarea înțelegerii și prezentarea oficială.

Până să ajungă la un acord de principiu cu Edi Iordănescu, Burleanu a mai fost refuzat pe rând de Răzvan Lucescu, Gică Hagi, Dan Petrescu și Ladislau Boloni.

Edi Iordănescu, la un pas de moarte în cantonamentul Rapidului

Edward Iordănescu a dezvăluit că a trecut prin momente de panică pe când activa ca fotbalist. Fiul „Generalului” a jucat la echipe precum Steaua, Sportul Studențesc, Panionios, Diplomatic Focșani, Rapid, Rocar, Alki Larnaca, Petrolul și FC Vaslui.

Fostul antrenor al vicecampioanei FCSB a dezvăluit că în perioada în care activa ca fotbalist, o accidentare relativ banala s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie.

Edi Iordănescu a povestit, pentru gsp, că în timpul unui amical disputat la Braşov, cu Tractorul, un adversar i-a pus crampoanele pe spate şi a ajuns la spital.

Doctorii i-au transmis că nu are nici și că se poate întoarce înapoi în cantonament cu echipă, însă doctorul de atunci al Rapidului, Marian Dumitru, şi-a dat însă imediat seama că ceva nu e în regulă şi l-a adus de urgenţă la Spitalul Militar din Bucureşti.

„Aveam hemoragie internă la rinichi, două luni am stat pe perfuzii, iar un an am fost out! Dacă rămîneam în noaptea aia în cantonament, îmi era fatal”, a dezvăluit Edi Iordănescu, pentru sursa citată mai sus.

Viitorul selecţioner a debutat pentru Steaua în primăvara anului 1996. Ca antrenor, Edi Iordănescu le-a pregătit pe ASA Tg. Mureş, Pandurii Tg. Jiu, Astra Giurgiu, ŢSKA Sofia, CFR Cluj şi FCSB.