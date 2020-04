Lucrarile nu se opresc din cauza pandemiei, iar totul e aproape gata! Cum arata azi stadionul Ghencea si cand se va putea juca din nou in "templul fotbalului romanesc"

Compania Nationala de Investitii a publicat noi imagini de la arenele care se construiesc in Bucuresti.

Dupa ce ieri au fost publicate imagini de la Stadionul Arcul de Triumf, unde lucrarile avanseaza cu rapiditate, autoritatile au prezentat azi si situatia de la stadioanele Ghencea si Giulesti.

"Lucrarile la arenele sportive din Giulesti si din Ghencea avanseaza conform planificarii initiale. Desfasurarea activitatii la santierele de pe stadioane se realizeaza in conformitate cu masurile de siguranta si de sanatate recomandate, privind prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus - COVID-19. Antreprenorii depun in continuare toate eforturile necesare pentru ca proiectele sa continuea in conditii de siguranta, astfel incat impactul crizei sa fie cat mai putin resimtit ulterior", au scris cei de la Compania Nationa de Investigii pe pagina oficiala de Facebook.

In Ghencea s-a realizat deja instalarea scaunelor pe aproape intreaga desfasurare a tribunelor, iar lucrarile la montarea gazonului sunt in plina desfasurare. Specialistii estimeaza ca noul stadion va fi gata in aceasta vara.

In ceea ce priveste stadionul din Giulesti, acesta prinde contur, iar trbinuele incep sa se inalte pe toate cele patru laturi. Desi aceasta arena trebuia sa fie si ea gata pentru a gazdui antrenamente la EURO 2020, in vara, lucrarile au inceput tarziu, drept urmare data de finalizare a fost impinsa spre toamna acestui an.