Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (Genoa) și Mateus Santos (Farul), a vorbit despre sezonul recent încheiat din Superligă, dar și despre bucuria că Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, care este cunoscut în lumea fotbalului ca "Oracolul din Bălcești", nu l-a lăudat pe stoperul din Serie A, pentru că previziunile sale par să se întâmple, dar pe invers.

"Experiența în antrenorat a lui Gigi Becali este foarte vastă, dar se mai fac greșeli și la nivel înalt"

"A fost un sezon interesant de Liga 1, a fost captivant. Dar nivelul este foarte slab. A fost echilibrat, dar la un nivel mult sub ceea ce se joacă afară. Per total, clasamentul e corect. Merita Hagi să ia campionatul. FCSB a făcut greșeli. Să piardă și meciul ăla de la 2-0... Experiența în antrenorat a lui Gigi Becali este foarte vastă, dar se mai fac greșeli și la nivel înalt.

E un final de ciclu și la CFR Cluj. Nu am nimic cu Dan Petrescu, a fost un mare jucător, e un antrenor bun, dar nu am văzut om mai ursuz decât el. Era supărat tot timpul, toată lumea îl fură, toată lumea e împotriva lui. Cred că voia să ne fure lozinca 'Singuri împotriva tuturor'. Pierde mult la toate capitolele, dar mai ales la imagine. Și cearta cu Hagi... Voia să se dea Hagi la o parte? Nu știu dacă avea nevoie de o pauză de la Liga 1, să mai meargă pe afară, el știe cel mai bine de ce s-a dus în Coreea de Sud.

"Nu am văzut om mai ursuz ca Dan Petrescu"

La Rapid mi se pare un sezon în mare parte ratat. Erau așteptări mari în anul Centenarului. Că vor ei să mute Centenarul la anul, la 101, la 102 ani, asta e altă treabă. "Dacă nu a mers acum, îl mutăm mai încolo!". Gândind logic, calificarea în play-off e un pas înainte. Dar pentru rapidiști erau așteptări mari, cu noul stadion, cu tribunele pline, cu investițiile domnului Șucu. "Bag 10-25-30 de milioane de euro! Buget de transferuri de trei milioane de euro!". Aoleu! Mă iau amețelile când citesc sumele care se investesc la Rapid.

La naționala mare par să se fi echilibrat lucrurile, să se fi creat un grup bun, dar la juniori nu văd niciun progres, nu am bătut nicio echipă mare. La U21, în ultima vreme, ne-au bătut Georgia (n.r. - 0-2), Slovacia (n.r. - 3-4), Spania a făcut scor (n.r. 1-4). Portugalia, ne-a omorât, am avut posesie 18%. E ceva nemaiuzit. Am mai spălat rușinea cu egaluri cu Olanda și Germania. La U20, până acum ne-au omorât Anglia (n.r. - 1-6), Germania (n.r. - 0-4), Italia (n.r. - 0-7), Elveția (n.r. - 0-5) și Norvegia (n.r. - 0-4). Au fost jucători care joacă în Liga 1, jucători considerați talentați, dar mai trebuie lăsați să se formeze, cum dă unul un gol îl ia Real Madrid.

"Aveam o discuție cu nea Mitică și îmi zice că el l-a descoperit pe Lăcătuș"

De asta și speranțele astea efemere. 'Luăm 5 milioane, ăla joacă la City, ăla la Barcelona, ăla la Real Madrid'. Nea Mitică Dragomir descoperă în fiecare săptămână unul pentru Real Madrid. De Tibi Bălan a zis să o să fie vândut cu 8 milioane, de Panțîru zicea că nu a mai văzut așa ceva, de Plumbuitu al lui de la Daco-Getica nu se mai aude nimic. De Sânmărtean zicea că e mai bun ca Cristiano Ronaldo, de Rareș Ilie a spus că se va impune fără probleme la Nice, de Sorescu zicea că o să ajungă în Premier League, de Ștefan Vlădoiu zicea că nu știu ce. Acum zice de Borza că o să facă instrucție cu aia în Premier League. De Dinamo zicea că nu are nicio șansă în barajul cu FC Argeș. Sunt sute de previziuni ale lui care nu s-au adeverit.

De toți de care a zis nea Mitică nu a ajuns niciunul. E oracolul, dar invers. Mă bucur că nu l-a lăudat pe Radu Drăgușin. A zis 'e bun ăla al tău, dar are carențe mari'. Care sunt carențele, nu știu, pentru că nu mi le-a zis. Nici măcar nu i-a pronunțat numele. Asta nu face decât să mă bucure. Avem o discuție cu el și îmi zice 'Eu l-am descoperit pe Lăcătuș!'. 'Și eu pe Marcel Răducanu, bre!'. Eu mă uit mult la fotbalul de afară, chiar și la juniori. Alții, ca nea Mitică, se uită doar la fotbalul nostru și la Champions League și umplu ei golul dintre cele două competiții", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.