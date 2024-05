46 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin! Echipa care vrea să-l transfere de la Tottenham

Chiar dacă Tottenham a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Genoa, o sumă-record pentru fotbalul din România, Drăgușin a fost rezervă în a doua parte a acestui sezon la echipa lui Ange Postocoglou.

Apreciat de fanii londonezi, fundașul român ar putea prinde un alt transfer spectaculos în vară. Napoli, care a încercat să-l aducă la echipă și la începutul acestui an, ar fi în continuare interesată de serviciile sale.

Doar că problema ar putea fi reprezentată de suma uriașă pe care o cere Tottenham pentru a renunța la serviciile lui Radu Drăgușin.

Potrivit Daily Hotspur, o pagină de Twitter care publică exclusiv știri legate de Tottenham, londonezii vor cel puțin 40 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a peste 46 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe român să plece după doar șase luni.

???? NEW: Napoli want to sign Radu Drăgușin this summer, however, #thfc would want £40M for the defender. | @reluctantnicko https://t.co/Ne0X77NeTT