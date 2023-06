În anul în care a împlinit 100 de la înființare, Rapid a terminat Superliga pe locul al cincilea și a fost eliminat din Cupa României încă din faza grupelor (locul 4 în Grupa C). Deși conducerea spune că echipa și-a îndeplinit obiectivul pentru stagiunea actuală, adică calificarea în play-off-ul campionatului, fanii rapidiști sunt dezamăgiți că nu s-a putut realizat mai mult într-un an cu o mare semnificație simbolică. Florin Manea, fiul legendei rapidiste Nicolae Manea, spune și el că e prea puțin pentru nivelul investițiilor clubului din ultimul an.

"Mă iau amețelile când citesc sumele care se investesc la Rapid"

"Mi se pare un sezon în mare parte ratat. Erau așteptări mari în anul Centenarului. Că vor ei să mute Centenarul la anul, la 101, la 102 ani, asta e altă treabă. "Dacă nu a mers acum, îl mutăm mai încolo!". Gândind logic, calificarea în play-off e un pas înainte. Dar pentru rapidiști erau așteptări mari, cu noul stadion, cu tribunele pline, cu investițiile domnului Șucu. "Bag 10-25-30 de milioane de euro! Buget de transferuri de trei milioane de euro!". Aoleu! Mă iau amețelile când citesc sumele care se investesc la Rapid.

Nu am nimic cu Răzvan Oaidă. Dar eu niciodată nu m-aș duce să iau jucătorii pe care alte echipe i-au lăsat să plece liberi. Dacă vreau campionatul, nu pot să iau jucători pe care alții îi dau afară pentru că nu corespund la ei. Clar! E o chestie sportivă, dar și una psihologică, de orgoliu. Farul lui Hagi e un caz aparte, dar acolo ajung jucători ieșiți din formă, nu care nu corespund. Cred că e problemă de scouting la Rapid, pentru că nu au alte opțiuni. Din punctul meu de vedere, până o să-și crească juniorii, Rapidul ar trebui să se bazeze tot pe străini.

"Săpunaru, Grigore și Morais au mai mulți ani decât Rapidul"

Primul lucru pe care Rapid l-a făcut a fost să prelungească contractele lui Săpunaru (n.r. - 39 de ani), Grigore (n.r. -36 de ani) și Junior Morais (n.r. - 36 de ani). Sunt foarte jucători buni, cu mare experiență, dar sunt foarte bătrâni. Împreună au mai mulți ani decât Rapidul. Nu cred că poți să iei campionatul cu linia asta de fund. Vrei să aduci pe Iulian Cristea, care a fost dat afară de FCSB și a fost accidentat mult timp. Pe Paul Iacob l-au luat, nu prea a jucat, sper să joace mai mult.

"Ongenda e un Ferrari cu mai multe piese stricate"

După aia ai niște transferuri nu ratate, ci super ratate. Dussaut, Luckassen, Ciobanu. Ongenda e un Ferrari cu mai multe piese stricate. Eu, dacă aș fi fost acolo, nu l-aș fi adus, pentru că îl știu pe Ongenda. Trebuie să-l aduci să joace direct titular, să-i dai încredere, să-l cocoloșești. Altfel nu joacă la potențialul lui. Drept dovadă, că și vrea să plece, din ce am înțeles.

Aduci trei jucători pe același profil. Când au jucat toți trei a fost dezastru. Papeau, Ioniță, Ongenda. Au același profil, toți trei nu aleargă. Cu ei pe teren, joci cu trei în minus pe apărare. Deciziile astea tot de la lipsa de experiență vin. Când ai ani de zile în transferuri, îți dai seama. Așa, sună frumos tridentul asta, dar e greu să-i găsești aplicabilitatea. Papeau e un jucător spectaculos, dar nu e eficient. Mi se pare că nu produce ceva, nu poți să-l consideri un transfer reușit. Funsho, chiar dacă a dat două goluri, nu îmi place deloc.

"Dacă mai au nevoie de șase titulari, trebuie să facă vreo 30 de transferuri"

Domnul Șucu a ieșit la tv și a spus 'Colegii mei mi-au spus că toate transferurile sunt reușite'. Colegii tăi te mint, cred că doar 20% sunt reușite! Dacă mai au nevoie de șase jucători titulari, trebuie să facă vreo 30 de transferuri ca să nimerească alea șase. De pricepere, nu cred că se pune vorba. Dacă greșești 9-10 transferuri din 12 făcute, e o problemă.

Pentru mine este hilar să aud la televizor că transferurile se fac în trei - Angelescu, Niculae și Mutu. L-aș întreba și eu pe Angelescu ce pregătire are ca să facă transferuri. Fotbal n-ai jucat, școală pe chestia asta nu ai făcut. De ce trebuie să ne încredem în tine? A jucat Fotball Manager. În momentul ăsta, cred că trebuie jucători străini cu experiență, care se descurcă cu presiunea de la Rapid. Să aibă experiență sau să nu înțeleagă când te înjură tribuna.

"Eu am vrut să-l aduc pe Dugandzic la Rapid, în Liga 2"

Eu cred că trebuie să aduci ceva nou, nu pe ăștia care sunt deja blazați. Kait, Emmers mai mișcă ceva, nu sunt transferuri rele. Dugandzic a avut impact. A avut meciuri mai puțin bune, a dat multe goluri din penalty, dar a dat goluri, e golgheter. E un transfer reușit. E un jucător pe care l-a găsit Croitoru și mi l-a dat și mie să-l văd și am zis să-l ia, dacă poate. Am avut o părere pozitivă despre el, deși avea un singur meci jucat în ultimul an, atunci.

Nu pot să zic că e meritul meu că a ajuns în România, doar am contribuit cu o părere. Eu am vrut la un moment dat să-l aduc pe Dugandzic la Rapid, în Liga 2. Când plecase de la Botoșani, nu mai juca, am vrut să fac o încercare, dar Pancu a zis că cea mai bună soluție pentru atac e Vali Alexandru (n.r. - actualul atacant de la FC Buzău). Că garantează Pancu pentru el. Cum a garantat, nu știu", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea