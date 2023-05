Dumitru Dragomir, derapaj grosolan în direct: "Parcă sunt avortați când aleargă. Lasă-mă dracu' cu statisticile tale"

Într-un dialog la Fanatik cu impresarul Florin Manea, Dumitru Dragomir l-a lăudat din nou pe Andrei Borza. Fostul președinte al LPF a spus că fundașul stânga de la Farul poate face față cu brio în Premier League, inclusiv la Manchester City, în contextul în care The Sun a scris recent despre interesul celor de la Fulham.

Dumitru Dragomir: "Borza joacă și la Manchester City!" / Florin Manea: "Nea Mitică, nu ai nimerit niciunul!"

"Ascultați-mă, va fi unul dintre cei mai mari fotbaliști ai Europei dacă nu se accidentează. Are o capacitate de efort ieșită din comun. Așa ceva rar se naște. Are știința jocului, lovește bine mingea cu stângul și dreptul, are lovitură de cap foarte bună, iar rolul fundașului lateral este foarte important în fotbalul modern", a spus Dragomir.

"Corleone" a primit rapid replica de la Florin Manea. Impresarul i-a amintit și despre alte astfel de declarații făcute în trecut, care s-au dovedit a fi fanteziste.

Dialogul dintre cei doi

Florin Manea: Nu e chiar așa ușor să joci în Anglia, nea Mitică.

Dumitru Dragomir: Tati, ascultă-mă, joacă oriunde în lume. Și la Manchester City!

Florin Manea: Nea Mitică, eu nu sunt de acord. Îmi place foarte mult că ai mai zis așa și de ăla, care era cu floarea în gură, dar nu prea ai nimerit niciunul. Era un fundaș pe la Daco-Getica, Plumbuitu, ai zis că ajunge cel mai mare. S-a dus de râpă.

Dumitru Dragomir: L-au stricat antrenorii. Era unul dintre cele mai mari talente ale țării, ale Europei la vârsta de 14 ani. N-am văzut în viața mea așa ceva.

Dumitru Dragomir, despre românii din Serie B: "Parcă sunt avortați când aleargă"

Ulterior, cei doi au ajuns la subiectul antrenorilor din România, dar și la nivelul internaționalilor români care evoluează în Italia. Dragomir a continuat să susțină că Serie B este un campionat slab, sub cel din Liga 1 sau din Arabia Saudită, iar replica lui Florin Manea l-a determint să îi jignească pe fotbaliștii români din eșalonul secund al Italiei.

Dumitru Dragomir: Sunt mai mulți antrenori valoroși în România. Nu de antrenori ducem lipsă. Ducem lipsă de organizare, de finanțare... avem antrenori buni afară, dar jucători nu avem.

Florin Manea: Care sunt antrenorii buni? În afară de Boloni, hai să zicem Răzvan Lucescu.

Dumitru Dragomir: Stai un pic, dar Mircea Lucescu ce are? Dar Șumudică ce are?

Florin Manea: Sunt în Arabia, nu în campionate puternice!

Dumitru Dragomir: Ee, pe dracu'! E mai bună divizia B de la italieni decât prima ligă din Arabia?

Florin Manea: Sută la sută! După statistici, după orice.

Dumitru Dragomir: Lasă-mă dracu' cu statisticile tale, cu toți răsuflații tăi din divizia B.

Florin Manea: Păi, da, Man, Mihăilă... toată naționala României sunt niște răsuflați atunci, nu?

Dumitru Dragomir: Aia nu e naționala României, vezi de treabă. Stau numai accidentați, parcă sunt avortați când aleargă. În Mihăilă îmi puneam mari speranțe și numai accidentat a stat.

Florin Manea: Pușcaș, Drăguș, Rațiu, Marin, Răzvan Marin, toți niște eșuați. Ar trebui să meargă toți în Arabia, că e campionatul mai puternic (n.r - pe un ton ironic)

Dumitru Dragomir: Dragul meu, sunt de categoria a doua, niciunul nu e de categoria întâi. Singurul de categoria întâi e Borza și cu ăla pe care îl manageriezi tu, Drăgușin. Atât, în rest nicio valoare nicăieri.