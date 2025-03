Perioada în Gruia l-a băgat în depresie: „Beam în fiecare zi!"



Însă, perioada petrecută la CFR Cluj a fost una dificilă pentru atacant. Deși a marcat goluri decisive în lupta pentru titlu, nu a fost inclus în lotul pentru Champions League, un moment care l-a afectat profund.



„Cea mai mare dezamăgire din fotbal a fost episodul cu Champions League, când nu am prins lotul. Golurilor mele, 4-5, au fost decisive în câştigarea campionatului. A venit şi ultima zi când s-a facut lista. Mandorlini era antrenor, dar antrenorul pe atunci nu prea avea el ultimul cuvânt.



Ţin minte momentul, eram pe drum, aveam meci. Am mers acasa la Baia Mare şi eram pe drum când cineva mi-a dat vestea: 'Nu esti nici pe listă'. Am zis că nu are cum, m-am oprit şi am început să plâng. Atunci cred ca am avut două luni foarte grele.



Am început si cu alcoolul, deşi eu nu prea… Mai beam dupa meciuri, dar am avut două luni cumplite. Mi-am înecat supărarea în alcool. De atunci mi s-a pus eticheta că beau mult, ca sunt beţiv. Mai beau o bere două, dar doar după meci. Tării, eu nu. Sunt din Baia Mare, dar palinca nu îmi place deloc.



Beam cred că în fiecare zi. La 2-3 zile. Câte sticle? Eu nu beam tărie, dar atunci beam şi tărie, să mă îmbat cât mai repede”, a declarat Cristian Bud în podcastul Victory Cup, moderat de Marian Codirlă.