Alexandru Cicâldău lungește lista unor fotbaliști români de la care așteptările erau uriașe și, din păcate, au rămas neîndeplinite.

În primii săi ani în Superliga noastră, la Viitorul / Farul și la Universitatea Craiova, de Cicâldău se vorbea la superlativ. Apoi, a venit transferul la Galatasaray, în iulie 2021, pentru 6,5 milioane de euro și părea că cerul e limita pentru internaționalul român. Din păcate, imediat după această ieșire din țară s-a „tăiat“ elanul lui Cicâldău.

La Galatasaray, el a fost o mare dezamăgire, deși cuvântul mai potrivit e „țeapă“. Dovadă și faptul că, după un singur sezon, turcii l-au „împachetat“ și l-au dat la Kalba, o formație mică din Emirate! Nici aici Cicâldău n-a rupt gura târgului. A urmat revenirea, la Galatasaray, un nou împrumut, la Konyaspor și, finalmente, revenirea la Craiova, în septembrie 2024.

În acest sezon, Alex are 14 meciuri și 3 goluri în tricoul formației din Bănie. Un bilanț sărac pentru un jucător de la care așteptările erau cu totul altele. Spre norocul lui Cicâldău, Craiova are, deocamdată, răbdare cu el. Asta a și explicat, astăzi, patronul Mihai Rotaru, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport.

„Cicâldău e un jucător care a pierdut doi ani și jumătate. A fost un jucător care a confirmat la Galatasaray. După care s-a schimbat președintele, a fost schimbat Fatih Terim, pentru că el și l-a dorit pe Cicâldău și, în momentul ăla, au renunțat în a mai conta pe el. L-au dat împrumut în Emirate. El, din ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, a pierdut doi ani și jumătate. A venit la Craiova, a început bine, după care, la finalul lui octombrie, a avut o accidentare foarte urâtă la gleznă și iar a stat două luni, asta l-a dat înapoi. În cantonament în iarnă, el era accidentat, nici nu a făcut pregătirea la nivel maxim. Ca să recuperăm trei ani de zile, eu cred că ne va lua timp, dar sunt convins că va arăta foarte bine după pauza campionatului pentru meciurile echipei naționale“, a explicat Mihai Rotaru.

Acesta a respins categoric informația potrivit căreia Cicâldău ar avea mai multe kilograme în plus, în momentul de față.

„E exclus, nu există așa ceva, nu are nici măcar un kilogram în plus. Avem rapoartele săptămânale, avem cântar de două ori pe săptămână, nu se știu zilele când le avem, am rapoartele, nu are nici măcar un kilogram în plus“, a insistat patronul Craiovei.