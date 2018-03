Drama jucatorului de 8 milioane de euro. Ce se intampla acum cu Florin Costea si cu cine a ajuns sa se antreneze

Craiova astepta bani multi pentru el, insa toate visele lui Mititelu au fost distruse dupa accidentarea cuplita pe care a suferit-o.

Florin Costea are aproape 33 de ani si pare sa-si fi incheiat cariera la nivel inalt. Fostul super atacant din liga 1 asteapta in continuare ca una dintre promisiunile pe care le are sa se concretizeze. Costea se antreneaza de aproape doua luni cu echipa Valcea Calimanesti Cozia din liga a 4-a.

Florin e liber de contract dupa ce in prima jumatate a sezonului a jucat pentru Sirineasa, in C. Sustine ca are propuneri atat din Romania, cat si din strainatate, insa nu vrea sa mai aleaga inca o data gresit.

"La Sirineasa am vrut sa ma pun pe picioare, sa ma antrenez bine si sa am jocuri in picioare. Acum ma pregatesc zi de zi la Calimanesti si astept oferte. Am multe discutii si din strainatate, si din tara. Deocamdata, nu e nimic concret sau care sa ma satisfaca. Sper sa mai joc fotbal cativa ani si sa mai castig bani, de placere pot sa joc si acasa. Nu e usor, sunt multi jucatori liberi, dar sper sa trec de aceasta perioada mai grea si sa gasesc o echipa unde pot sa joc", spunea Costea acum cateva saptamani.

Clubul alaturi de care se antreneaza Costea e acum pe 2 in Superliga Valcea, la 5 puncte in spatele Flacarei Horezu.

8 milioane de euro era evaluarea lui Adrian Mititelu pentru lui Florin Costea in 2010, cand Dortmund s-a interesat de el.