Daniel Pancu nu a uitat ce s-a întâmplat la naționala U21: „Să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă”

Daniel Pancu: „Să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă”

Daniel Pancu a plecat de la cârma reprezentativei U21, după ce i-a expirat înțelegerea, imediat după EURO U21.

Cu toate că a trecut aproape o lună de la ultimul meci din grupă, cel cu Slovacia, pierdut cu 2-1, Daniel Pancu a rămas cu anumite supărări în urma turneului sub așteptări făcut de „tricolorii mici”.

Antrenorul a anunțat că a avut câțiva jucători care l-au deranjat la finalul meciului cu Slovacia și a declarat că ar fi mai bine să nu se întâlnească cu ei la alte cluburi.

„Singura supărare, legată de staff, este legată de golul cu Italia. Am și acum mesajul în telefon, dat cu șapte minute înainte de gol.

Exact așa am scris: 'Zonă periculoasă de infiltrare Ruggeri, să acopere Corbu'. Cum am luat golul? Fix așa. Asta m-a enervat, am luat gol ca în mesaj.

Echipa asta este și creația mea, de aceea îmi permit să vorbesc. Eu am fost declarat nebunul Europei, iar echipa asta a jucat la turneul final.

Unii jucători nici nu aveau cotă pe Transfermarkt. Pe doi-trei dintre ei să îi păzească Dumnezeu să îi prind la vreo echipă de club, pentru ce au făcut la finalul meciului cu Slovacia!”, a spus Pancu, conform DigiSport.ro.