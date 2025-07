Daniel Pancu tună și fulgeră după eșecul de la EURO U21: „Am văzut nişte lucruri groaznice după jocul cu Spania”

Cu toate că a trecut aproape o lună de la ultimul meci din grupă, cel cu Slovacia, pierdut cu 2-1, Daniel Pancu a rămas cu anumite supărări în urma turneului sub așteptări făcut de „tricolorii mici”.

„Voi vorbi de ghinion sau noroc. Eu zic că am fi avut noroc dacă am fi respectat toţi (n.r. programul echipei şi regulile), pentru că sunt şi jucători care respectă, dar eu îi consider pe toţi la fel, pentru că vorbim de grup. Dar unul singur, dacă e în afara programului, avem de suferit cu toţii.



Dacă am fi făcut lucrurile astea, lucruri pe care nu le făceam nici noi (n.r. generaţia lui), doar că eu mă aştept la altă educaţie a jucătorilor în 2025, alte mijloace de informare, am fi avut şi noroc şi am fi putut vorbi cu siguranţă de altă generaţie fantastică a României care a ieşit din grupele unui Euro U21.



Oful meu cel mai mare, supărarea mea cea mai mare, e că nu e nicio diferenţă între noi, de acum 30 de ani, şi ei din 2025. La minte mă refer (n.r. duce degetul la cap), pentru că aici se face diferenţa.



Ei au terminat Campionatul European după meciul cu Spania şi ştiu ce vorbesc aici, nu vorbesc decât cu argumente, nu o să spun niciodată nimănui, nimănui. Am văzut nişte lucruri, din punctul meu de vedere, groaznice după jocul cu Spania. Nu ştie nimeni şi nu o să ştie nimeni niciodată”, a povestit Daniel Pancu, citat de orangesport.ro.