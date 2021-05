"Daca nu se promoveaza, nu am cum sa mai raman!" Avertismentul lui Oprita pentru jucatori dupa calificarea in a doua runda a barajului de promovare

Steaua a trecut de primul baraj de calificare pentru promovarea in Liga 2.

Steaua s-a impus in dubla mansa cu Mostistea Ulmu, cu 4-0 la general. In ambele meciuri, stelistii au beneficiat de un penalty, iar asta i-a iritat pe cei de la Ulmu, care au contestat usurinta cu care s-a acordat lovitura de pedeapsa, dorind sa iasa de pe teren atat in tur, cat si in retur.

Daniel Oprita nu a vrut sa discute deciziile arbitrului. Antrenorul Stelei a declarat ca nu conteaza cu cine va juca barajul final de calificare, important este ca echipa sa ajunga in Liga 2.

"Pana la urma si daca se termina 1-0, 2-0, tot am marcat doua goluri. Nu vreau sa intru in discutii cu ei, ii respect pe cei de la Ulmu, e problema lor ce fac mai departe.

Nu am nicio preferinta, oricine ar veni, sunt la fel de puternici. A spus un coleg ca puteam sa castig la 20 de puncte diferenta, dar nu aveam cum, tinand cont ca nu puteam controla echipa din spate. E usor din afara. Sunt conditii, dar nu joaca doar conditiile, este si presiune.



Ne dorim sa ajungem in Liga 2, nu vrem sa mai ramanem in Liga 3. Si pentru mine e greu sa raman tot la Liga 3, probabil daca nu se promoveaza, nu mai am cum sa raman", a declarat Daniel Oprita la finalul meciului.