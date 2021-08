Cum ar putea arăta primul 11 al celor de la FCSB în meciul cu Rapid 

Rapid - FCSB, capul de afiș al etapei a cincea din Liga 1 se dispută duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională din București.





Săptămâna trepidantă a început cu declarații cu venin declanșate din ambele tabere. ”Acum, e posibil orice, pentru că e un derby. Eu zic că echipa noastră e puțin mai valoroasă, puțin cred. Nu mai vreau să mai vorbesc, să intru în polemici.

O să vedem pe teren. Nu mai e mult. Noi suntem FCSB, ei sunt Rapid București. O să vedem noi ce se întâmplă între FCSB și Rapid București, peste o săptămână”, a declarat Gigi Becali, la ProX, în urmă cu patru zile.

Liderul formației giuleștene, Cristi Săpunaru, a vorbit despre presiunea care apasă pe unii fotbaliști la o astfel de partidă cu o încărcătură emoțională mare. "Pe unii va tremura șortul", a punctat fostul internațional.

Rapid - FCSB, duminică, 21:30 | Cum ar putea arăta primul 11 al roș-albaștrilor

Mihai Iosif se va baza pe mai mulți jucători cu experiență după transferurile eficiente realizate înaintea campionatului, însă Dinu Todoran beneficiază de un lot care-i dă posibilitatea să aibă mai multe soluții aproape pentru fiecare post.

Victoria obținută etapa trecută, 2-1 acasă, contra celor de la Gaz Metan, pare să fi adus puțină liniște la vicecampioni după eliminarea rușinoasă din Conference League.

Andrei Vlad a revenit în poarta vicecampioanei, defensiva a devenit mai sigură cu brazilianul Paulo Vinicius, iar pentru Octavian Popescu pare să-și fi ridicat nivelul de încredere după golul de trei puncte înscris cu Mediaș. Talentatul fotbalist a fost introdus în actul secund, însă Becali a anunțat la Pro X că "Popescu va fi titular".

Rapid - FCSB, duminică, 21:30 | Todoran: "Noi suntem favoriți!"

Schimbat după 45 minute în partida cu trupa lui Mihai Teja, Ivan Mamut ar putea rămâne pe bancă, iar căpitanul Florin Tănase, care și-a prelungit aseară contractul cu FCSB, ar reveni în compartimentul ofensiv, pe postul de "9 fals".

”Trebuie să lucrăm mai mult la fazele fixe, să nu mai luăm goluri. Va trebui să câștigăm meciul cu Rapid, va fi foarte greu, nu mă așteptam să aibă rezultate atât de bune.

Per total, noi suntem favoriți. Pe noi ne motivează meciurile cu Rapid, cu Dinamo, ne dorim să câștigăm aceste meciuri pentru noi și pentru suporteri", a spus Dinu Todoran, după victoria cu Gaz Metan.

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Rapid

Vlad - V. Crețu, Vinicius, A.Crețu, Șerban - Moruțan (Olaru), Ov.Popescu, Oct. Popescu - Cordea, Fl.Tănase, Coman

Rapid - FCSB, duminică, 21:30 | Vinicius, om de gol și pentru FCSB?

Paulo Vinicius, ultima achiziție a lui Gigi Becali, a vorbit pentru contul oficial al clubului despre revenirea în România, dar și despre duelul cu rapidiștii de pe Arena Națională. Brazilianul a impresionat în România nu doar prin siguranța pe care a dat-o defensivei lui CFR, ci și prin aparițiile sale în atac.

Aproape imbatabil în duelurile aeriene, Vinicius excelează și prin simț de anticipație și o poziționare excelentă.

„Mă simt bine, e o echipă foarte bună, cu tineri jucători de calitate. Acum să vedem mai departe, ce se întâmplă în campionat. Eu cred că pot câștiga încă un titlu, sunt aici pentru a ajuta echipa, pentru a ajuta copiii care au multă calitate. Vedem fiecare meci în parte. Eu pentru asta am venit la FCSB, să ajut copiii și vedem, împreună cu mine să putem face mai multe.

Cred că va fi nebunie totală, toată lumea a vorbit bine despre derby-ul ăsta și vedem pe teren, pe stadion cine câștigă. Să sperăm că noi. Am fost aproape să înscriu, nu promit goluri, vreau să înscriu, dar să vedem la fiecare meci. FCSB e un club mare, am venit aici pentru asta, e o echipă mare, care poate câștiga titlul. Nu a mai câștigat de mult, pentru asta am venit.

Trebuie să înscriu, trebuie să ajut echipa, fanii trebuie să ajute echipa la stadion și să vedem ce se întâmplă”, a spus Vinicius înainte de meciul cu Rapid.

Rapid - FCSB | Programul caselor de bilete

Rapid e pe locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 10 puncte după patru partide, în timp ce FCSB ocupă poziția a patra, cu opt puncte. Lider e CFR Cluj, cu 12 puncte, formație care joacă azi cu Farul Constanța, de la 21:30, în Gruia.

Până ieri se vânduseră aproape 17.000 de bilete la partide de pe Arena Națională.

Programul caselor de bilete

Vineri: 17:00 – 20:30 (Pierre de Coubertin)

Sâmbătă: 12:00 – 20:00 (Pierre de Coubertin)

Duminică: 10:00 – 22:15 (Pierre de Coubertin, Maior Coravu)