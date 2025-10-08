Fost internațional român cu 36 de apariții la prima reprezentativă, Săpunaru a activat ultima dată la Rapid. La echipa din ”Grant”, fotbalistul a fost legitimat în perioada 2021-2025.



Cristi Săpunaru își anunță revenirea: ”Planul este să facem un club puternic”



Săpunaru a dezvăluit că urmează cursurile de director sportiv și, după ce le va încheia, o să înceapă și cu licența PRO. Rămâne însă de văzut pe ce se va axa.



Fostul internațional a sugerat că e deschis în ambele direcții, atât ca antrenor, cât și ca director sportiv. Depinde mult de dorințele clubului cu care se va înțelege pe viitor.



”Acum sunt la cursurile de director sportiv, mai am două module. Sper să termin cu brio și după să mă axez și pe școala de antrenori să închei și cu licența PRO. Apoi, vom vedea ce se întâmplă mai departe.



Au fost niște discuții cu cei de la Tunari, dar nu s-au materializat în cele din urmă.



(n.r. dacă vrea să revină în fotbal din iarnă) Da, de ce nu? Și pe partea de antrenorat, și pe cea de director sportiv. Depinde de ceea ce vrea clubul, dacă pot ajuta. Până la urmă planul este să facem un club puternic, oriunde m-aș duce”, a spus Săpunaru, potrivit digisport.



Ca jucător, Săpunaru a mai evoluat pentru FC Național, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra, Kayserispor și Denizlispor.

