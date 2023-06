Cristi Borcea: "Divorțurile și operația pe cord sunt doar din cauza lui Dinamo"

Cristi Borcea susține că problemele din viață i-au fost cauzate de Dinamo, fosta echipă în care a investit. "Don Juan" din Ștefan cel Mare a fost prezent luni la meciul lui Dinamo și a spus că nu va mai băga bani la echipa sa de suflet. Ulterior, a întărit ideea într-o intervenție la Sport Total FM.

“Divorțurile și operația pe cord sunt doar din cauza Dinamo! Voi nu mă știți? Eram acolo și seara și noaptea, și de Crăciun, și de Paște, la voi să știți că este ultima intervenție de Dinamo, nu mă mai interesează, m-a lăsat cu un gust amar și nu mă mai interesează indiferent de soarta lui Dinamo.

Mă bucur foarte mult pentru Dinamo și îmi doresc să trateze foarte serios promovarea, dar eu îl știu pe Burcă ca și jucător, și cu siguranță va trata promovarea foarte serios“, a declarat Cristi Borcea, potrivit Sport Total FM.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei.

A fost însurat cu Mihaela Borcea, cu Alina Vidican, iar în prezent e căsătorit cu Valentina Pelinel. Din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu are o fată, Andreina Caroline Christine.

Cristi Borcea, a declarat, în urmă cu nouă ani, la externarea din Spitalul de Urgență Floreasca, nu va mai merge la meciurile de fotbal pentru mult timp.

"Mă simt foarte bine, multumesc ca am avut sansa sa fiu operat de medicul Serban Bradisteanu. Puteam sa ma operez oriunde, dar am avut incredere in dansul.

Am gasit si o echipa medicala profesionista. Acum voi fi mult mai atent cu viata mea. Recomand conducatorilor, antrenorilor, unde stresul este foarte mare, sa mearga sa-si faca o data pe an un control amanuntut. Practic sufeream de aceeasi boala ca si fotbalistul din Anglia (n.r. - fotbalistul Fabrice Muamba, care a suferit un infarct pe teren la meciul Bolton-Tottenham), am avut sansa sa fiu salvat a doua oara", declara Borcea.

Cine e personajul misterios, prieten cu Cristi Borcea, care ar putea investi la Dinamo

Cristi Borcea, fost finanțator al clubului Dinamo, a fost prezent pe Arena Națională la meci alături de un amic, potențial investitor la Dinamo: „E un investitor foarte potent și un mare dinamovist. Cu siguranță vor veni si banii când se va face stadionul”, a spus afaceristul după meci.

Potrivit OrangeSport, amicul lui Cristi Borcea e Cornel Varvara, care deține firma UNI Recycling SRL, activând în domeniul energiei și al recliclării.

Conform listafirme.ro, UNI Recycling SRL deține o cifră de afaceri în valoare de aproape 9 milioane de lei în anul 2021 cu un profit net de 1,2 milioane de lei și datorii aproape 6 milioane.