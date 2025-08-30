După ce s-a despărțit de Unirea Alba Iulia, Cristi Bălgrădean va juca tot în Liga 3, la Sănătatea Cluj, acolo unde va lucra cu Vasile Miriuță.



Sănătatea este a treia echipă din Liga 3 pentru care evoluează Bălgrădean în ultimii ani, după Muscelul Câmpulung și Unirea Alba Iulia. Cu noua sa echipă, Bălgrădean va putea juca în grupele Cupei României!



Cristi Bălgrădean a semnat cu Sănătatea Cluj



Echipa lui Miriuță a reușit să elimine Slobozia în meciul din play-off, după loviturile de departajare, astfel că va fi pe ”tabloul principal” al competiției.



„Bine ai venit, Cristi Bălgrădean!



Portarul în vârstă de 37 de ani a ajuns la un acord cu echipa noastră, urmând să îmbrace tricoul «viruşilor verzi» în perioada următoare!



Pufi a evoluat unele dintre cele mai importante echipe din România: Dinamo Bucureşti, FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova sau FC Braşov”, a transmis Sănătatea Cluj.



Cristi Bălgrădean a cucerit două titluri de campion în palamares, ambele cucerite în tricoul lui CFR Cluj 2020-2021 și 2021-2022). Mai mult, acesta a mai câștigat și două Cupe ale României, cu Dinamo (2011-2012) și FCSB (2019-2020).

