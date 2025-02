Cele mai tari imagini cu Gică Hagi de la conferința organizată cu ocazia zilei sale de naștere

Sursă Foto: Sportpictures



Hagi a vorbit, printre altele, despre perioada în care era junior. ”Regele” a evidențiat că nu lipsea la niciun antrenament și că încerca încă de pe atunci să fie cel mai bun. Antrenorii îl dădeau și exemplu în fața celorlalți copii care mai chiuleau de la antrenamente!



”La 14 ani am fost convocat să vin la națională. O singură dată a vorbit tata și m-au suspendat un an de zile! Că nu au vrut să mă lase că sunt prea mic. A spus ceva, nici nu vreau să spun ce! Iar cei de la federație au luat-o de bună și m-au suspendat un an. Nu puteam să joc.



Cred eu că Hagi a ajuns așa mare, pentru că nu a lipsit nici măcar o zi de la antrenament. Eram întotdeauna dat exemplu. La ceilalți care nu veneau. Mai ales vara când la Constanța e part time. Vara se lucrează mult și iarna hibernăm.



Antrenorul mă dădea exemplu. 'El vine la antrenament și voi care jucați mai lipsiți de la un antrenament!'. Am fost perseverent, ambițios. Unicul meu obiectiv era să joc fotbal. Să încerc să fiu cel mai bun, că nimeni nu se naște cel mai bun”, a spus Gică Hagi.

Cadoul primit de Gică Hagi de la Pro TV și Sport.ro