”Categoric nu am acceptat”. Răzvan Lucescu a recunscut că i s-a propus să trântească un meci

Actualul antrenor al celor de la PAOK Salonic a povestit că s-a întâmplat un astfel de episod pe vremea când juca la Sportul Studențesc, dar nu a fost tentat să accepte.

„A fost o dată, da. Categoric nu am acceptat, nu aveam nevoie, nu aș fi făcut-o niciodată. Eram la 24-25 de ani, am spus că nici nu vreau să discutăm despre această problemă. E ca și cum nu am auzit”, a spus Lucescu.

Imediat după acest răspuns, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, fiul lui Mircea Lucescu a fost întrebat și despre meciul lui de debut la Sportul Studențesc, 6-1 cu ASA Târgu Mureș, din 1988.

„Despre acel joc, Cornel Dinu, antrenorul de atunci al celor din Târgu Mureș, a declarat peste ani că „ne salvasem de la retrogradare, așa că ne-am permis ca în ultima etapă să facem doar act de prezență în Regie, pentru ca Sportul Studențesc să se salveze.

De meciul ăsta nu am știut, aveam 18 ani. Nu știu dacă este așa cum a spus domnul Dinu, a fost meciul meu de debut. Eram într-o altă lume, euforic, veneam după un turneu din Italia în care fusesem desemnat cel mai bun portar, deși fuseseră invitate echipe mari, precum Inter Milano, Atalanta, Juventus, Rangers.

La întoarcere am fost promovat la echipa de seniori, am jucat acel meci, iar după 3-4 zile, a doua repriză într-o semifinală de Cupă contra Stelei, la care jucau atunci Hagi, Lăcătuș, Belodedici, Ungureanu, Silviu Lung. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic legat de asta, eram prea mic”, a spus Lucescu Jr.