Andrei Gheorghiță e jucătorul în care Gigi Becali și-a pus mari speranțe. De aici, și faptul că mijlocașul de bandă a fost „legat“ de FCSB printr-un contract „beton“ cu o clauză de reziliere uriașă, după cum sport.ro a dezvăluit aici.

Cât de bun e însă Gheorghiță cu adevărat, dincolo de pasa cu călcâiul cu care a ridicat tribunele în aer, în cele 45 de minute în care a fost pe teren în FCSB – Sepsi (3-0)?

Răspunsul la această întrebare, una chiar detaliată, a oferit-o Adrian Mutu, la Fanatik. Aici, antrenorul Petrolului, fost mare jucător, a explicat calitățile pe care le-a remarcat la Andrei Gheorghiță.

„E un jucător interesant, are ceva aparte.. Are și tupeul necesar, pentru că am văzut și la declarații că vorbea de Rapid. Mi-a plăcut ce a spus și modul în care a făcut-o. A ieșit inteligent din discuția cu Rapidul, pentru că era un subiect sensibil. Are o maturitate și o <<șmecherie nativă>>, iar acum depinde doar de continuitate“, a spus Mutu.

Acesta a subliniat și marea provocare, nu doar pentru Gheorghiță, ci pentru orice fotbalist transferat la formația patronată de Gigi Becali.

„La FCSB azi ești rege, iar mâine te face praf Gigi. Sunt foarte puțini jucători care nu sunt criticați. Cei care nu sunt criticați au ștate vechi și au demonstrat că merită să fie acolo. Ceilalți, care abia au venit, sunt sub lupă și, dacă nu ai continuitate și nu demonstrezi, probabil că nu vei rezista presiunii și criticii pe care o face Gigi Becali“, a adăugat actualul antrenor al Petrolului.