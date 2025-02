De azi, cei mai talentați copii din sport vor fi protagoniști în campania Pro TV - Vreau să fiu mare. În fiecare săptămână, în jurnalul de sport al PRO TV veți putea descoperi câte un tânăr sportiv talentat.

Patrick Curumi, la campania Pro TV - Vreau să fiu mare | "Îmi doresc să câștig EURO cu România!"

Pro TV l-a vizitat pe Patrick Curumi la Academia Hagi de la Ovidiu, iar puștiul cu un repertoriu tehnic vast și-a exprimat marea dorință.



"Eu când o să fiu mare, îmi doresc să câștig Euro cu România și Champions League", a spus Patrick Curumi pentru PRO TV (SPORT.RO).



E visul lui Patrick, unul dintre cei mai talentați copii de la Academia Hagi. Are 12 ani și joacă atacant. Nu e competiție la care Patrick să nu câștige titlul de jucătorul turneului. El se laudă și cu șase goluri într-un meci.



"Am reușit să driblez toți fundașii și m-am dus spre poartă și am marcat la vinclu. Ca Mbbape", a mai spus Patrick.

Tatăl lui Patrick a știut din prima zi că băiatul său va fi fotbalist



Atuul lui Patrick e viteza. El a fost pe teren, ca și copil de mingi, la ambele titluri cucerite de Hagi.



"Când am aflat că o să am băiat, am simțit că o să ajungă fotbalist" - spune tatăl lui Patrick. Lucrează la Academie încă de la înființare. "Soția mea a născut prin cezariană și domnul doctor avea două zile libere, pe 6 și 8 și eu i-am zis că nu, eu vreau ca băiatul meu să se nască pe 7, ca o să fie fotbalist și o să poarte numărul 7", a dezvăluit Decebal Curumi, tatăl lui Patrick.



Ianis Hagi, Razvan Marin sau Florinel Coman au plecat de la Academie și au ajuns la națională. Patrick e noul pariu al lui Hagi, care are la Academie pste 700 de copii.



"Patrick e unul din copiii talentați pe care îi avem în Academie, deja se pregătește cu o grupă mai mare cu doi ani. Sperăm în 3-4 ani să îl vedem acolo sus", a spus Mihai Stere, director coordonator Academia Hagi.