Arbitrajul video ar putea fi implementat in Romania din acest sezon al Ligii 1! Anuntul facut de LPF

Meciurile de fotbal din Romania ar putea beneficia in curand de introducerea sistemului VAR.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat ca proiectul de implementare a arbitrajului video in Romania este in desfasurare, in cel mai bun caz VAR-ul urmand a fi disponibil chiar din playoff-ul acestui sezon.

"Am ascultat declaratia domnului Iftimie si il asigur atat pe dansul, cat si pe ceilalti finantatori din Liga 1 ca implementarea sistemului de arbitraj video, cat si definitivarea mecanismului de evaluare financiara a cluburilor reprezinta principalele prioritati pentru perioada urmatoare. In cel mai bun scenariu din playoff, insa asta depinde mult si de durata de timp necesara pentru pregatirea arbitrilor. Cu siguranta, insa, ca sezonul 2021/22 va fi cu VAR.

La ce arbitraje am vazut, mi-as dori ca toata lumea sa inteleaga ca avem nevoie de VAR cat mai curand. Orice timp pierdut e in defavoarea fotbalului.

Am identificat, impreuna cu detinatorul de drepturi, echipamentele necesare, iar acum asteptam de la Comisia de Arbitri informatiile relevante privind durata de timp necesara pentru pregatirea arbitrilor si necesarul de echipament tehnic pentru efectuarea acestei pregatiri.

VAR-ul inseamna o protectie suplimentara pentru protejarea integritatii competitiei si a ierarhiei in clasament. Este, de asemenea, si o investitie justificata din punct de vedere comercial. Vizibilitatea asigurata de promovarea prin sistemul VAR va asigura un parteneriat de succes intre LPF, detinatorul de drepturi TV si compania care va fi aleasa ca partener comercial pentru acest proiect.

Muncim zi si noapte, alaturi de Orlando Nicoara, reprezentantul firmei care detine drepturile pentru Liga 1, pentru a aduce cat mai repede VAR-ul in Liga 1. Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA, face si el eforturi supraomenesti pentru a demara cat mai repede pregatirea arbitrilor VAR. In astfel de proiecte in beneficiul fotbalului, liga si federatia au fost intotdeauna parteneri", a declarat Justin Stefan, potrivit DigiSport.